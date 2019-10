Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd768ab-b54f-4cab-a252-72aed4602eee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Október 23-án sem állt a nyilvánosság elé Borkai Zsolt, de a Duma Aktuál résen volt és elcsípte a szexbotrányba keveredett győri polgármester első beszédét. Hadházi László lett a magyar hangja az újraválasztott városvezetőnek, aki egy óvodaátadón tűnik fel. ","shortLead":"Október 23-án sem állt a nyilvánosság elé Borkai Zsolt, de a Duma Aktuál résen volt és elcsípte a szexbotrányba...","id":"20191024_Beszedet_irt_Borkainak_a_Hadhazi_Akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd768ab-b54f-4cab-a252-72aed4602eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce13199-6b4f-4edd-868b-946765076fa1","keywords":null,"link":"/360/20191024_Beszedet_irt_Borkainak_a_Hadhazi_Akos","timestamp":"2019. október. 24. 19:00","title":"A Duma Aktuál megszerezte Borkai Zsolt első beszédét a szexbotránya után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós őt ütötte el a zebrán. Eltörte a kezét.","shortLead":"Az autós őt ütötte el a zebrán. Eltörte a kezét.","id":"20191025_szombathely_zebra_ellokte_keztores_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9283a-1f94-4587-a6aa-0c3f70537f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_szombathely_zebra_ellokte_keztores_asszony","timestamp":"2019. október. 25. 09:11","title":"Ellökte a gyereket az érkező autó elől egy nő Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírság felét törölheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt határidőre befizeti, és lemond a fellebbezés jogáról.","shortLead":"A bírság felét törölheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt...","id":"20191024_NAV_Meguszhato_az_adobirsag_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c48f48-e727-4c84-bcb8-b444ac6aa239","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_NAV_Meguszhato_az_adobirsag_fele","timestamp":"2019. október. 24. 10:35","title":"Elmagyarázta a NAV, hogy úszható meg az adóbírság fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3a3022-81fa-437d-98d8-ff0879f23461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új Európai Bizottság belső piaci biztosi pozíciójára Emmanuel Macron francia elnök – közölte a francia elnöki palota szóvivője útján csütörtökön.","shortLead":"Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új...","id":"20191024_Thierry_Breton_korabbi_penzugyminisztert_jeloli_unios_biztosnak_Emmanuel_Macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f3a3022-81fa-437d-98d8-ff0879f23461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4354e334-faf6-4d29-ac06-cb046ebdef42","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Thierry_Breton_korabbi_penzugyminisztert_jeloli_unios_biztosnak_Emmanuel_Macron","timestamp":"2019. október. 24. 14:14","title":"Thierry Breton korábbi pénzügyminisztert jelöli uniós biztosnak Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Takarékoskodni akartak.","shortLead":"Takarékoskodni akartak.","id":"20191024_A_Feher_Haz_lemondta_a_The_New_York_Times_es_a_The_Washington_Post_lapok_elofizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cddffd-ab30-47fe-a7d8-9ad12990b8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_A_Feher_Haz_lemondta_a_The_New_York_Times_es_a_The_Washington_Post_lapok_elofizeteset","timestamp":"2019. október. 24. 21:59","title":"A Fehér Ház lemondta a The New York Times és a The Washington Post lapok előfizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce3b535-2fff-4375-8221-f7ee803a3b36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öten ültek a kocsin, az ütközéskor nyomán mindannyian lezuhantak. ","shortLead":"Öten ültek a kocsin, az ütközéskor nyomán mindannyian lezuhantak. ","id":"20191025_lovas_kocsi_halalos_baleset_segesd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce3b535-2fff-4375-8221-f7ee803a3b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ad12f5-6f6f-45b5-84c7-11cca2d28feb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_lovas_kocsi_halalos_baleset_segesd","timestamp":"2019. október. 25. 18:39","title":"Három fiatal halt meg a csütörtöki lovaskocsis balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","shortLead":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","id":"20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959ddd-5559-40ae-a2b0-301c3eebe4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","timestamp":"2019. október. 24. 06:51","title":"Sípcsonttörés, térdficam után átalakítják a választás előtt átadott játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyermekbénulást okozó poliovírus egy újabb típusát sikerült kiirtani a Föld színéről, ami fontos mérföldkövet jelent a veszélyes kórokozó elleni végső harcban – közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).","shortLead":"A gyermekbénulást okozó poliovírus egy újabb típusát sikerült kiirtani a Föld színéről, ami fontos mérföldkövet jelent...","id":"20191024_gyermekbenulas_poliovirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47aee8-6ebd-456d-92bc-c7f278c38085","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_gyermekbenulas_poliovirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who","timestamp":"2019. október. 24. 19:03","title":"Komoly áttörést ért el a WHO, eltűnhet a gyermekbénulást okozó vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]