[{"available":true,"c_guid":"2c6a7d5a-1029-4c5b-b687-d14e27278e0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olcsóbb és kezelhetőbb a mackónál, és egészen hasonló.","shortLead":"Olcsóbb és kezelhetőbb a mackónál, és egészen hasonló.","id":"20191025_Pandava_festett_kutyakkal_robbantott_egy_kinai_kavezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a7d5a-1029-4c5b-b687-d14e27278e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a435cc73-86ee-49b9-a47a-97933f60feed","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Pandava_festett_kutyakkal_robbantott_egy_kinai_kavezo","timestamp":"2019. október. 25. 10:57","title":"Pandává festett kutyákkal robbantott egy kínai kávézó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyéni vállalkozása már volt a fiatal úszónak, most egy kft.-t hozott létre a világbajnok sportoló. ","shortLead":"Egyéni vállalkozása már volt a fiatal úszónak, most egy kft.-t hozott létre a világbajnok sportoló. ","id":"201943_milak_kristof_a_vilagbajnok_vallalkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b117d-1f9c-469d-a3da-f67a419afe4a","keywords":null,"link":"/360/201943_milak_kristof_a_vilagbajnok_vallalkozik","timestamp":"2019. október. 24. 10:00","title":"Vállalkozik a világbajnok: itt a Milák Kristóf Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eba9dd5-ec06-4e97-adeb-08bb4317d519","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191025_55_eve_lepett_fel_a_Rolling_Stones_Ed_Sullivannal__soha_tobbet_nem_akarta_latni_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eba9dd5-ec06-4e97-adeb-08bb4317d519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1353480-8814-452d-9fdf-782b1eb446a1","keywords":null,"link":"/elet/20191025_55_eve_lepett_fel_a_Rolling_Stones_Ed_Sullivannal__soha_tobbet_nem_akarta_latni_oket","timestamp":"2019. október. 25. 13:36","title":"55 éve lépett fel a Rolling Stones Ed Sullivannél – soha többet nem akarta látni őket (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A bíróság szerint nem csalás 760-szor utazni a vonaton jegy nélkül, a vasúttársaság viszont ragaszkodik a kártérítéshez.","shortLead":"A bíróság szerint nem csalás 760-szor utazni a vonaton jegy nélkül, a vasúttársaság viszont ragaszkodik a kártérítéshez.","id":"20191024_A_MAV_be_akarja_vasalni_a_11_millio_forintot_a_ferfin_akit_760_blicceles_utan_felmentettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9332ab2-c2ae-4876-939b-9e2a0d5b835f","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_A_MAV_be_akarja_vasalni_a_11_millio_forintot_a_ferfin_akit_760_blicceles_utan_felmentettek","timestamp":"2019. október. 24. 18:48","title":"A MÁV be akarja vasalni a 11 millió forintot a férfin, akit 760 bliccelés után felmentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje, országa megnyitja a kapukat a menekültek előtt Nyugat felé.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje...","id":"20191024_Erdogan_megint_menekultaradattal_fenyegeti_Europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4983d3d6-db18-4970-b1a9-d6eab5717799","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Erdogan_megint_menekultaradattal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2019. október. 24. 17:11","title":"Erdogan megint menekültáradattal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Három lány és egy kisfiú jött a világra.","shortLead":"Három lány és egy kisfiú jött a világra.","id":"20191025_negyes_ikrek_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc91a67b-a1a6-40dd-afa6-c095294143d8","keywords":null,"link":"/elet/20191025_negyes_ikrek_debrecen","timestamp":"2019. október. 25. 13:21","title":"Négyes ikrek születtek Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A konzervatív néppárt néhány képviselője a fogadalomtétel mellett Isten segítségét kérte.","shortLead":"A konzervatív néppárt néhány képviselője a fogadalomtétel mellett Isten segítségét kérte.","id":"20191023_osztrak_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7fd29c-b0f3-42f7-a531-07fa37f01a80","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_osztrak_parlament","timestamp":"2019. október. 23. 18:30","title":"Megalakult az új osztrák parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489d9e0e-13da-4c8e-b3dc-0709762c2ecf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma este hivatalos premier.","shortLead":"Ma este hivatalos premier.","id":"20191024_Tucatnyi_kepen_az_uj_8as_Golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=489d9e0e-13da-4c8e-b3dc-0709762c2ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec0e0a9-98e6-4ebe-871d-2f048a2e5857","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Tucatnyi_kepen_az_uj_8as_Golf","timestamp":"2019. október. 24. 10:10","title":"Kiszivárgott: tucatnyi gyári képen az új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]