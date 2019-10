Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András hétfőn már alá is tudja írni az erről szóló döntést. ","shortLead":"Pikó András hétfőn már alá is tudja írni az erről szóló döntést. ","id":"20191026_Jo_hirt_kozolt_a_jegyzo_Piko_Andrassal_le_tudjak_allitani_a_kilakoltatasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c73d934-3ec9-434d-95f5-7325bcd5f449","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Jo_hirt_kozolt_a_jegyzo_Piko_Andrassal_le_tudjak_allitani_a_kilakoltatasokat","timestamp":"2019. október. 26. 13:34","title":"Jó hírt közölt a jegyző Pikó Andrással: le tudják állítani a kilakoltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","shortLead":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","id":"20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb4f3b4-ca4d-48a0-be08-10eab666e89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","timestamp":"2019. október. 26. 19:48","title":"Megvannak a lottószámok, joker telitalálat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Komoly köd nehezíti a közlekedést Zala megyében.","shortLead":"Komoly köd nehezíti a közlekedést Zala megyében.","id":"20191027_Foto_Erre_vigyazzanak_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dace09-0dcf-45e0-a94d-1b05121bab40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Foto_Erre_vigyazzanak_az_M7esen","timestamp":"2019. október. 27. 13:22","title":"Fotó: Erre vigyázzanak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő oroszországi hatalmi csoportok közötti küzdelem a hamarosan Magyarországra látogató orosz államfő hátországában.","shortLead":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő...","id":"201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4e2fb3-a7e0-4b91-9328-6347a9210b3f","keywords":null,"link":"/360/201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","timestamp":"2019. október. 26. 12:00","title":"Putyin már 2024-re készül: hatalmi játszmák Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európai uniós pénzből telepítik a vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat.","shortLead":"Európai uniós pénzből telepítik a vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat.","id":"20191026_Ujabb_142_magyar_telepulesen_lesz_ingyenes_wifi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c54922b-e740-4c21-ba0c-68272babed2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_Ujabb_142_magyar_telepulesen_lesz_ingyenes_wifi","timestamp":"2019. október. 26. 19:47","title":"Újabb 142 magyar településen lesz ingyenes wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","shortLead":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","id":"20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb7eb7-d139-41de-9c25-e4af95e37369","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","timestamp":"2019. október. 27. 11:16","title":"Fejjel lefelé, a roncsok közé szorulva várt nyolc órát a sofőr, hogy megtalálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd51d03-baa3-40e5-9f04-82c1c1bec8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","timestamp":"2019. október. 26. 17:18","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt tömeges karambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az essexi rendőrség négy embert hallgat ki, akiknek köze lehet ahhoz a bolgár teherautóhoz, amiben 39 holttestet találtak meg.","shortLead":"Az essexi rendőrség négy embert hallgat ki, akiknek köze lehet ahhoz a bolgár teherautóhoz, amiben 39 holttestet...","id":"20191026_Negy_gyanusitott_van_annak_a_bolgar_kamionnak_az_ugyeben_amiben_39_holttestet_talaltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e596d6aa-6515-4979-9969-310d4e216ead","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Negy_gyanusitott_van_annak_a_bolgar_kamionnak_az_ugyeben_amiben_39_holttestet_talaltak_meg","timestamp":"2019. október. 26. 10:43","title":"Tinédzser gyanúsítottja is van az essexi halálkamion-ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]