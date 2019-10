Új algoritmust társított a keresésekhez a Google, mellyel a szolgáltatás lassan a természetes beszédhez hasonló mondatokat is képes lesz értelmezni, nem csupán kulcsszavakat – derül ki a cég bejelentéséből. A változtatás legfontosabb részét a Bert jelenti, amellyel egy sokkal okosabb algoritmust helyezett működésbe a Google.

A Bert (teljes nevén Bidirectional Encoder Representations from Transformers) gépi tanulásos modelleket használva igyekszik finomítani a találatokon, e folyamathoz pedig a szöveg kontextusát is figyelembe veszi. Ennek eredménye nem csak a találatoknál mutatkozik meg, a keresői oldalon is érezni a hatását: a felhasználó specifikusabb dolgokra is rákereshet, de a legjobb, hogy mindehhez komplett mondatok is társíthatók. Hasonlóan intelligens megoldást vezettek be korábban a Google Fordítóban is, ott azonnal érezhetővé is vált az "emberszerűbb" megértés.

A Google az elmúlt 5 év legnagyobb frissítéseként jellemzi a Bertet, és nem véletlenül: segítségével a keresések gyorsabban és pontosabban végezhetők, hiszen az algoritmus "nem csak néz, hanem lát is, úgy kutat a minket érdeklő információ után.

A keresőcég az egész világra kiterjeszti majd a Bertet, de első körben csak az Egyesült Államok területén indított kereséseknél fog beavatkozni. Az algoritmus – folyamatosan tanuló program lévén – még nincs kész, így távolról sem tökéletes. A Google szerint idővel azonban sokkal jobb lesz, és addigra talán más nyelveken, például magyarul is megtanul.

