Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","shortLead":"Az igénylők személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az új személyi igazolványokon.","id":"20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1351d46b-f008-4fe8-89ae-007392c56577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fe3c2e-d9b5-4c95-b068-de03cd6f8c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_A_szemelyi_azonositot_es_a_lakcimet_is_tartalmazza_majd_az_eSzemelyi","timestamp":"2019. október. 28. 10:01","title":"A személyi azonosítót és a lakcímet is tartalmazza majd az eSzemélyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő két héttel a bejelentés után a magyar felhasználóknál is aktiválta a sötét módot az Instagram. A funkcióhoz nem érkezett külön gomb, a telefont kell hozzá átkapcsolni a fekete témára.","shortLead":"Bő két héttel a bejelentés után a magyar felhasználóknál is aktiválta a sötét módot az Instagram. A funkcióhoz nem...","id":"20191028_instagram_sotet_mod_bekapcsolasa_ios_13_android_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dac9cb-e11d-4ba6-b0ac-d0c325efdab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_instagram_sotet_mod_bekapcsolasa_ios_13_android_10","timestamp":"2019. október. 28. 17:03","title":"Kapcsolja be ezt a telefonján és nagyon más lesz tőle az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő év elején lép hatályba az az új törvény, ami megtiltja az olyan titkosítás használatát, ami \"árthat a kínai államnak\".","shortLead":"Jövő év elején lép hatályba az az új törvény, ami megtiltja az olyan titkosítás használatát, ami \"árthat a kínai...","id":"20191028_kina_titkositas_torveny_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dda97d8-419a-4e29-8ae9-d235101d5ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_kina_titkositas_torveny_cenzura","timestamp":"2019. október. 28. 10:33","title":"Szabályozni fogja Kína, hogy milyen titkosítást használhatnak az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék. ","shortLead":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak...","id":"20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d7fb1-1122-4624-a61a-38c9eb6fe6ad","keywords":null,"link":"/360/20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","timestamp":"2019. október. 29. 07:00","title":"Két magyar kutató forradalmasíthatja a bőrelváltozások vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","shortLead":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","id":"20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c5459-1bbe-4f4d-b059-766c0cf76f3d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","timestamp":"2019. október. 28. 12:27","title":"Kedden adják be a világ legdrágább gyógyszerét Zentének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49d4391-6c6f-4a65-a9d0-b8d02229164a","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"A közmédia és a Hír TV egykori műsorvezetője hétfőtől az ATV-n vezet műsort a csatorna reggeli műsorában, az ATV Startban. Szöllősi Györgyivel a reggeli és az esti műsorok közti különbségről, a garanciákról és a közmédia előtti tüntetésekről is beszélgettünk. Ez utóbbiról azt mondta, ha az emberek úgy érzik, hogy valami nincs rendben, helyénvaló a tüntetés.","shortLead":"A közmédia és a Hír TV egykori műsorvezetője hétfőtől az ATV-n vezet műsort a csatorna reggeli műsorában, az ATV...","id":"20191027_Szollosi_Gyorgyi_Az_is_egy_valasz_ha_nem_valaszolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49d4391-6c6f-4a65-a9d0-b8d02229164a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76d855-5004-4e98-95e3-76c19aea6011","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Szollosi_Gyorgyi_Az_is_egy_valasz_ha_nem_valaszolnak","timestamp":"2019. október. 27. 17:00","title":"Szöllősi Györgyi: Az is egy válasz, ha a politikusok nem válaszolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg, hogy hányan szeretik az atlétikát, és fogjunk össze a jó ügyért.”","shortLead":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg...","id":"20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda29722-44ed-412a-8027-dbafaea43aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:38","title":"Baji Balázs megijedt, amikor megtudta, hogy elmaradhat a budapesti atlétikai vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ffbe8b-4aaa-4b9e-b760-f48c5e30dab9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál, amely a boldogság sűrített keverékét fecskendezi be.\r

","shortLead":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál...","id":"201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ffbe8b-4aaa-4b9e-b760-f48c5e30dab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35b0ba-3af6-4a05-8f66-63a00aa57278","keywords":null,"link":"/360/201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","timestamp":"2019. október. 28. 12:00","title":"Buddha a díler és hacker, avagy a megvalósulatlan álmok exhumálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]