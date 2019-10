Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"","category":"cegauto","description":"A házban ketten laknak, statikus fogja megvizsgálni az épületet.","shortLead":"A házban ketten laknak, statikus fogja megvizsgálni az épületet.","id":"20191029_Defetet_kapott_egy_kamion_es_belerohant_egy_hazba_Dabason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4b1100-cec3-488a-a4a4-a45516c57f82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Defetet_kapott_egy_kamion_es_belerohant_egy_hazba_Dabason","timestamp":"2019. október. 29. 06:53","title":"Defetet kapott egy kamion és belerohant egy házba Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt három nap után hazaengedték a kórházból.\r

Annyira, hogy Tim Cooknak is üzent miatta.","shortLead":"Donald Trumpot nagyon zavarja, hogy nincs Home gomb az új iPhone-ján. Annyira, hogy Tim Cooknak is üzent miatta.","id":"20191028_donald_trump_iphone_gesztusvezerles_home_gomb_tim_cook_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b43699-f517-4032-876d-26b493353bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_donald_trump_iphone_gesztusvezerles_home_gomb_tim_cook_apple","timestamp":"2019. október. 28. 10:03","title":"Donald Trump telefont cserélt, és úgy tűnik, nem boldogul vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","shortLead":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","id":"20191028_MercedesBenz_G500_4x4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9a3e56-b73b-4c62-9997-a58af8b21b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_MercedesBenz_G500_4x4","timestamp":"2019. október. 28. 09:43","title":"Ha valaki valóban harctérnek tekinti az utakat, annak itt a páncélozott Mercedes-Benz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d85dcca-2ad7-4a42-9836-2074836d8b30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt továbbra sem tudni, mit kezdenek a lakosság egyharmadát sújtó szegénységgel. ","shortLead":"Azt továbbra sem tudni, mit kezdenek a lakosság egyharmadát sújtó szegénységgel. ","id":"20191028_Argentinaban_a_baloldal_gyozott_mert_a_gazdasagi_valsag_megfosztotta_nepszerusegetol_az_elnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d85dcca-2ad7-4a42-9836-2074836d8b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8465e40-c88a-4c1c-8e74-e0e181c589af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_Argentinaban_a_baloldal_gyozott_mert_a_gazdasagi_valsag_megfosztotta_nepszerusegetol_az_elnokot","timestamp":"2019. október. 28. 12:13","title":"Argentínában a baloldal győzött, mert a gazdasági válság megfosztotta népszerűségétől az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja a klasszikus számítástechnika legfelső határait. Hogy valami fontos előrelépésről van szó, azt mindenki érzi, de hogy pontosan mit is jelent és milyen következményekkel járhat, az némi magyarázatra szorulhat. Íme a közérthető válasz.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja...","id":"20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c8fcc4-3e8a-4ed6-8683-99871b714ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","timestamp":"2019. október. 28. 06:30","title":"Holnaptól borul a fél világ? Mit jelent a kvantumfölény, mire számíthatunk ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9fa4ec-ca5a-4365-ba19-4b3016da45ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövedéki adóval sikerült leszedniük a gépeket az égboltról.","shortLead":"A jövedéki adóval sikerült leszedniük a gépeket az égboltról.","id":"20191028_Az_adohivatal_hazavagta_a_roman_legierot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a9fa4ec-ca5a-4365-ba19-4b3016da45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5506b9f8-4542-4daf-86ff-329cfa61f0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Az_adohivatal_hazavagta_a_roman_legierot","timestamp":"2019. október. 28. 14:19","title":"Az adóhivatal hazavágta a román légierőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]