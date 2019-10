Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő az európai mutató felét.","shortLead":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő...","id":"20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0b050d-af13-4057-83b2-9ed0cfbbad6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","timestamp":"2019. október. 29. 11:44","title":"Feleannyi pénzből élhet az átlag magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést. Ez a téma nem maradhat ki egyetlen Orbán–Putyin-találkozóról sem, Gergely Márton és Oroszi Babett elemzik, mi történik a háttérben. ","shortLead":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést...","id":"20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0e5c9-2f49-4023-9f03-7cfb8cbbdbfb","keywords":null,"link":"/360/20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","timestamp":"2019. október. 30. 11:20","title":"Ha Paksról tárgyalnak, sok jót nem tud mondani Orbán Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És választások jöhetnek Nagy-Britanniában. ","shortLead":"És választások jöhetnek Nagy-Britanniában. ","id":"20191029_Hivatalosan_is_jovahagytak_a_Brexit_halasztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b61e575-15ae-4a66-be0c-d55fb0ee98f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Hivatalosan_is_jovahagytak_a_Brexit_halasztasat","timestamp":"2019. október. 29. 18:18","title":"Hivatalosan is jóváhagyták a Brexit halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester kikérné a helyiek véleményét a parkolóhelyek csökkentéséről, a köztisztaság mellett pedig a lakhatás lenne számára a prioritás. ","shortLead":"A polgármester kikérné a helyiek véleményét a parkolóhelyek csökkentéséről, a köztisztaság mellett pedig a lakhatás...","id":"20191030_berlakasok_parkolas_strand_piko_andras_polgarmester_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70aaf7-2668-41e3-934d-e3e4b2a1ebaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_berlakasok_parkolas_strand_piko_andras_polgarmester_jozsefvaros","timestamp":"2019. október. 30. 12:36","title":"Bérlakások, parkolás, strand – Pikó András elmondta, min változtatna a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről. Az első teszt hamarosan meg is kezdődik.","shortLead":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről...","id":"20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898ee3b-c69a-4498-9c9d-c030b4db4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Kipróbálják az oroszok, milyen lenne az országot levágni az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már meg is nevezték őket. Egyikük a végrehajtó szerepét betöltő Küldöttek Tanácsának a tagja.","shortLead":"Már meg is nevezték őket. Egyikük a végrehajtó szerepét betöltő Küldöttek Tanácsának a tagja.","id":"20191028_iszlam_allam_abu_bakr_albagdadi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b40a4f-ffe0-4ecf-9dab-f6b6ec941789","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_iszlam_allam_abu_bakr_albagdadi","timestamp":"2019. október. 28. 20:42","title":"Két ember között dőlhet el, ki vezeti tovább az Iszlám Államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába próbálták az esetleges lemondásáról kérdezni az újságírók.","shortLead":"Hiába próbálták az esetleges lemondásáról kérdezni az újságírók.","id":"20191029_Tovabbra_is_hallgat_a_Boeing_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caabc61-1190-40ee-bdb3-93b100de426f","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Tovabbra_is_hallgat_a_Boeing_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. október. 29. 15:46","title":"Továbbra is hallgat a Boeing vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca579db9-8286-4eeb-8b29-1b0f1dddd5e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé máshogy néz ki az Apple új, zajszűrős fülhallgatója, mint az előző modellek, ezt pedig a net népe sem tudta szó nélkül hagyni.","shortLead":"Kissé máshogy néz ki az Apple új, zajszűrős fülhallgatója, mint az előző modellek, ezt pedig a net népe sem tudta szó...","id":"20191029_apple_airpods_pro_fulhallgato_mem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca579db9-8286-4eeb-8b29-1b0f1dddd5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08eb9e2-a536-4c94-812b-3286a8565fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_apple_airpods_pro_fulhallgato_mem","timestamp":"2019. október. 29. 19:22","title":"Az Apple AirPods Prója igazi mémcunamit zúdított az internetezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]