Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A streamingszolgáltató lehetővé tenné a sorozatok és filmek lejátszási sebességének módosítását.","shortLead":"A streamingszolgáltató lehetővé tenné a sorozatok és filmek lejátszási sebességének módosítását.","id":"20191029_netflix_lejatszasi_sebesseg_ujitas_filmkeszitok_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9fdcc8-0252-4448-beea-fa4ee34ef67a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_netflix_lejatszasi_sebesseg_ujitas_filmkeszitok_kritika","timestamp":"2019. október. 29. 18:35","title":"Kibuktak a filmkészítők a Netflix újításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4670ad17-254a-4a1e-a5ef-0f8ee3fd03a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak épp azt nem árulja el, hogy mire.","shortLead":"Csak épp azt nem árulja el, hogy mire.","id":"20191029_Jennifer_Aniston_nagyon_keszul_valamire_a_Jobaratok_sztarjaival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4670ad17-254a-4a1e-a5ef-0f8ee3fd03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e5f086-d079-40f4-b189-e5e8545e7105","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Jennifer_Aniston_nagyon_keszul_valamire_a_Jobaratok_sztarjaival","timestamp":"2019. október. 29. 09:45","title":"Jennifer Aniston nagyon készül valamire a Jóbarátok sztárjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec59be17-397b-45e4-bf95-f446cb1f52e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vaccinia vírussal kísérletezett egy 26 éves laboratóriumi dolgozó, amikor véletlenül megszúrta magát. Ellenszert nem akart, mert tartott a következményektől, de ezzel csak olajat öntött a tűzre.","shortLead":"A vaccinia vírussal kísérletezett egy 26 éves laboratóriumi dolgozó, amikor véletlenül megszúrta magát. Ellenszert nem...","id":"20191028_oltasellenes_himlovirus_vaccinia_laboratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec59be17-397b-45e4-bf95-f446cb1f52e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704a241b-9f46-4e5e-8d34-98d1d5df2d4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_oltasellenes_himlovirus_vaccinia_laboratorium","timestamp":"2019. október. 28. 20:03","title":"Nem adott be magának ellenszert az oltásellenes laboros, kis híján elvesztette az ujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","shortLead":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","id":"20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f950ba-75c3-4511-835a-73aa57789b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","timestamp":"2019. október. 29. 16:56","title":"Dénes Ferenc: Szálljon be havi 10 ezerrel, aki támogatja a budapesti atlétikai vb-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék tett korábban feljelentést a kampánypénzek felhasználása miatt, de az utóbbi fél évben semmilyen problémát nem jeleztek. A nyomozásban szintén érintett Párbeszédnél nem csodálkoznának, ha rájuk is sor kerülne. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék tett korábban feljelentést a kampánypénzek felhasználása miatt, de az utóbbi fél évben semmilyen...","id":"20191030_momentum_nav_nyomozas_hazkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f179c3-0673-49ae-b066-6b2fac6995c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_momentum_nav_nyomozas_hazkutatas","timestamp":"2019. október. 30. 16:40","title":"Pendrive-okat és dokumentumokat is lefoglalt a Momentumnál a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e10192-d0b7-4a6b-9afe-e85419614646","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Miután tavaly a köztévé nem hosszabbította meg a szerződésüket, az idén tíz éves On The Spot lassított a tempón, és átálltak a nagyobb ívű dokumentumfilmek készítésére. Elvállalták egy etióp törzs lányának a taníttatását, forgatják egy Auschwitzban született nő történetét, és már hét éve dolgoznak Geréb Ágnes sztoriján is. Mindeközben pedig a világot járva gyereket nevelnek. Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással beszélgettünk.","shortLead":"Miután tavaly a köztévé nem hosszabbította meg a szerződésüket, az idén tíz éves On The Spot lassított a tempón, és...","id":"20191029_On_the_Spot_Soha_nem_kerestuk_a_csak_magyar_sztorikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e10192-d0b7-4a6b-9afe-e85419614646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdf754e-7c92-4dd3-ba03-c7db0fead15e","keywords":null,"link":"/360/20191029_On_the_Spot_Soha_nem_kerestuk_a_csak_magyar_sztorikat","timestamp":"2019. október. 29. 15:00","title":"On the Spot: \"Családként több időt töltünk együtt, amikor úton vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve meddig tartott.","shortLead":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve...","id":"20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be32e90-2ff9-444b-b8e4-43ca31a1ae4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","timestamp":"2019. október. 29. 05:58","title":"A tengerbe szórták az amerikaiak Abu Bakr al-Bagdadi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött okostelefon. De felmerül a kérdés: Ön kinek töltené fel a telefonját a saját akkumulátorával?\r

","shortLead":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött...","id":"samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9e381e-d551-4dd8-a552-53989a466af5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","timestamp":"2019. október. 30. 07:30","title":"A pénznél is többet ér a feltöltött telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]