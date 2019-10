Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aránytalanul nagy számban érinti a fiatalokat az e-cigarettával összefüggő tüdőbetegség – hívta fel a figyelmet az amerikai járványügyi központ (CDC), amely jelentésében az e-cigarettával összefüggő, tüdőt károsító betegségek veszélyeiről ír.","shortLead":"Aránytalanul nagy számban érinti a fiatalokat az e-cigarettával összefüggő tüdőbetegség – hívta fel a figyelmet...","id":"20191030_ecigaretta_ecigi_karos_hatsa_tudobetegseg_veszelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce48f9-5071-4a5c-bb80-02d06116a036","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ecigaretta_ecigi_karos_hatsa_tudobetegseg_veszelye","timestamp":"2019. október. 30. 09:03","title":"Aránytalanul nagy számban betegednek meg fiatalok az e-cigitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most látszik, hogy nem vetik el az ötletet.","shortLead":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most...","id":"20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d848f0d0-0209-4366-9c2a-ba24b4279c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","timestamp":"2019. október. 30. 13:03","title":"Keresztbe hajlítható okostelefont villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset Szentmártonkáta megállóhelynél történt.","shortLead":"A baleset Szentmártonkáta megállóhelynél történt.","id":"20191030_Halalra_gazolt_egy_embert_egy_Szolnokra_tarto_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed32d636-ead2-4553-8fe5-e2d140dcfd05","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Halalra_gazolt_egy_embert_egy_Szolnokra_tarto_vonat","timestamp":"2019. október. 30. 06:10","title":"Halálra gázolt egy embert egy Szolnokra tartó vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly dugó alakult ki a baleset miatt.","shortLead":"Komoly dugó alakult ki a baleset miatt.","id":"20191031_Harmas_karambol_tortent_Budapesten_a_Szilagyi_Erzsebet_fasoron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1313cb8-8abb-40f5-ad1f-0ce7d66651f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Harmas_karambol_tortent_Budapesten_a_Szilagyi_Erzsebet_fasoron","timestamp":"2019. október. 31. 10:42","title":"Hármas karambol történt Budapesten a Szilágyi Erzsébet fasoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".\r

\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott védője egy német kupameccsen szenvedett sérülést.","shortLead":"A magyar válogatott védője egy német kupameccsen szenvedett sérülést.","id":"20191031_Orban_ott_lehet_a_sorsdonto_Europabajnoki_selejtezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17b830f-c0e6-4f1a-a0b4-b344feb58d4c","keywords":null,"link":"/sport/20191031_Orban_ott_lehet_a_sorsdonto_Europabajnoki_selejtezon","timestamp":"2019. október. 31. 15:15","title":"Willi Orbán ott lehet a sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindez egy hangfelvételből derült ki.","shortLead":"Mindez egy hangfelvételből derült ki.","id":"20191031_iszlam_allam_al_hasemi_al_kurasi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b364bd5b-ac1c-4941-9390-a6c0e06a342c","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_iszlam_allam_al_hasemi_al_kurasi","timestamp":"2019. október. 31. 16:53","title":"Megnevezték az Iszlám Állam új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54902585-0d8e-4565-b72e-cf86418defc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggelre -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.","shortLead":"Reggelre -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.","id":"20191031_hideg_fagy_zabar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54902585-0d8e-4565-b72e-cf86418defc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36709d1a-0db6-434f-ae5b-3cc391b5b44d","keywords":null,"link":"/elet/20191031_hideg_fagy_zabar","timestamp":"2019. október. 31. 10:42","title":"Megint a zabariak fázhattak a leginkább az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]