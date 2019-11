Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ece6e48-2dcc-499f-8e46-3062882e412a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üldözést a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette.","shortLead":"Az üldözést a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette.","id":"20191030_Pecsi_ekszerrablas_a_taxis_vegig_kozvetitette_merre_menekul_a_tolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ece6e48-2dcc-499f-8e46-3062882e412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc8990e-fbb7-4d14-8709-25fe6f8bef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Pecsi_ekszerrablas_a_taxis_vegig_kozvetitette_merre_menekul_a_tolvaj","timestamp":"2019. október. 30. 22:02","title":"Pécsi ékszerrablás: a taxis végig közvetítette, merre menekül a tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem. A módszerek azonban nem csak a gazdaságra hatnak, hanem a jövőképünket is átalakítják. A Bisnode tizedik, jubileumi konferenciáján jártunk.","shortLead":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem...","id":"bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619cd45-8d2c-4581-a948-ad701191ee00","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","timestamp":"2019. október. 30. 17:30","title":"Az adathasználat aranykora már itt van, de mit kezdünk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jobban állunk, de a kibervédelem vezetője szerint több olyan szakemberre lenne szükség, akik a kiberbiztonságot érdemben tudják javítani.","shortLead":"Jobban állunk, de a kibervédelem vezetője szerint több olyan szakemberre lenne szükség, akik a kiberbiztonságot...","id":"20191030_kiberbiztonsag_kibervedelem_magyarorszag_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da2bca8-2c77-4448-b55f-400a0cad76cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_kiberbiztonsag_kibervedelem_magyarorszag_konferencia","timestamp":"2019. október. 30. 15:03","title":"Javult Magyarország kiberbiztonsága, de még nem dőlhetünk hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi minisztérium szerdán sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásakor készült felvételek egy részét.\r

","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium szerdán sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásakor...","id":"20191031_video_pentagon_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_amerikai_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e048cec2-4968-4b40-90a3-9d5ec08702bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_video_pentagon_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_amerikai_katonak","timestamp":"2019. október. 31. 06:44","title":"Videón az amerikai támadás az Iszlám Állam vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ba4c7e-3029-4441-a5b3-bf245c1b707a","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mi lehet Lugosi Béla öröksége Magyarországon? Végre elkészült az új magyar vámpírfilm, amely viszont hanyagolja a horrort, inkább a Kádár-kori Magyarországnak mutat görbe tükröt. A Drakulics elvtárs szórakoztató rendszerkritika, amelyhez kiváló színészek asszisztálnak.","shortLead":"Mi lehet Lugosi Béla öröksége Magyarországon? Végre elkészült az új magyar vámpírfilm, amely viszont hanyagolja...","id":"20191031_Drakulics_elvtars_Bodzsar_Mark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ba4c7e-3029-4441-a5b3-bf245c1b707a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3534b6fd-578c-430d-96b9-33942ee363ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191031_Drakulics_elvtars_Bodzsar_Mark","timestamp":"2019. október. 31. 14:00","title":"Kell az elvtársaknak az örök élet titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új, Ursula von der Leyen vezette testület nem tudja elkezdeni a munkát november elsején.","shortLead":"Az új, Ursula von der Leyen vezette testület nem tudja elkezdeni a munkát november elsején.","id":"20191031_Ma_jar_le_a_JeanClaude_Juncker_vezette_Europai_Bizottsag_mandatuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f2dc1-bf89-451b-8979-cdb6bd5ee5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Ma_jar_le_a_JeanClaude_Juncker_vezette_Europai_Bizottsag_mandatuma","timestamp":"2019. október. 31. 14:45","title":"Megy is, marad is a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét francia rendőrt fosztottak meg a szolgálati fegyverétől radikalizálódás gyanúja miatt a hónap elején a párizsi prefektúrán négy halálos áldozatot követelő késes ámokfutás óta - közölte szerdán Didier Lallement párizsi prefektus a nemzetgyűlés vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán.","shortLead":"Hét francia rendőrt fosztottak meg a szolgálati fegyverétől radikalizálódás gyanúja miatt a hónap elején a párizsi...","id":"20191030_Het_francia_rendortol_elvettek_a_szolgalati_fegyvert_radikalizalodas_gyanuja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f41e37-2dcf-48e8-9a03-23a0ba20c2c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Het_francia_rendortol_elvettek_a_szolgalati_fegyvert_radikalizalodas_gyanuja_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 20:21","title":"Hét francia rendőrtől elvették a szolgálati fegyvert radikalizálódás gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás szerint a kereső főoldalán nyomgatnatnak meg a felhasználók.","shortLead":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás...","id":"20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebe645-0e38-4a02-a203-fe86ff5dd1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","timestamp":"2019. október. 31. 07:03","title":"Miért van ma ez a különös játék a Google főoldalán? És mi köze az állatokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]