[{"available":true,"c_guid":"e6fadef5-549b-4a73-b6e4-32d394017068","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh gyártó felfedte az akár zöld rendszámozható újdonság méreteit, technikai részleteit és motorkínálatát is. ","shortLead":"A cseh gyártó felfedte az akár zöld rendszámozható újdonság méreteit, technikai részleteit és motorkínálatát is. ","id":"20191030_mindent_elarultak_az_uj_skoda_octaviarol_es_a_kombit_is_megmutattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6fadef5-549b-4a73-b6e4-32d394017068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6597be-11f6-4f18-bb14-c3bf74c932f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_mindent_elarultak_az_uj_skoda_octaviarol_es_a_kombit_is_megmutattak","timestamp":"2019. október. 30. 07:59","title":"Mindent elárultak az új Skoda Octaviáról és a kombit is megmutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08d05b-4bf2-4e7f-9647-7b15a7010c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A DESI ötezer miniteleszkópból áll, amelyek mindegyike 20 percenként képes felvételt készíteni egy-egy galaxisról. Ezzel a teljesítménnyel egy év alatt a kutatók több galaxist vizsgálhatnak meg, mint a világ összes többi teleszkópjával együttvéve.","shortLead":"A DESI ötezer miniteleszkópból áll, amelyek mindegyike 20 percenként képes felvételt készíteni egy-egy galaxisról...","id":"20191030_sotet_energia_teleszkop_kutatas_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d08d05b-4bf2-4e7f-9647-7b15a7010c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44873b8-7258-4dd5-809e-ba54d7481d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_sotet_energia_teleszkop_kutatas_csillagaszat","timestamp":"2019. október. 30. 17:44","title":"A sötét energiát kutatja a most beindított óriási teleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Simán átment az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságán Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal jelenlegi elnökének alkotmánybíró jelölése. Nem kellett igazán komoly kérdésekre felelnie, de nyilván nem is a szakmai felkészültsége miatt fogják megválasztani.","shortLead":"Simán átment az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságán Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal jelenlegi elnökének...","id":"20191029_Egy_lepessel_kozelebb_Hando_az_Alkotmanybirosaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbe5d46-2d21-4d38-838a-d9b42410601d","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Egy_lepessel_kozelebb_Hando_az_Alkotmanybirosaghoz","timestamp":"2019. október. 29. 17:30","title":"Handó Tünde egy lépéssel közelebb az Alkotmánybírósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország csinálhat bármit a világpolitikában, Orbán Viktor évente egyszer-kétszer mindenképpen találkozik Vlagyimir Putyinnal. Az igazán fontos dolgoktól aligha most döntenek, más szempontból azonban nagyon is hasznosak a találkozók. Főleg az oroszoknak.","shortLead":"Oroszország csinálhat bármit a világpolitikában, Orbán Viktor évente egyszer-kétszer mindenképpen találkozik Vlagyimir...","id":"20191030_Ujra_egyutt_az_illiberalis_csapat__Putyin_ismet_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c76898-b14a-4260-bf84-6257444d916c","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Ujra_egyutt_az_illiberalis_csapat__Putyin_ismet_Budapesten","timestamp":"2019. október. 30. 06:30","title":"Újra együtt az illiberális csapat – mire jó a mai Orbán–Putyin-találkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás szerint a kereső főoldalán nyomgatnatnak meg a felhasználók.","shortLead":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás...","id":"20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebe645-0e38-4a02-a203-fe86ff5dd1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","timestamp":"2019. október. 31. 07:03","title":"Miért van ma ez a különös játék a Google főoldalán? És mi köze az állatokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","shortLead":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","id":"20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461ed1b1-d462-48be-af86-7fe9fdced5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","timestamp":"2019. október. 31. 12:24","title":"Baranyi Krisztina kirúgta Bácskai tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7015a987-1728-4bf2-909c-8632de709c09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A világörökségi helyszníként jegyzett okinavai Suri-kastély főépületét csütörtökre virradóra emésztették el a lángok.","shortLead":"A világörökségi helyszníként jegyzett okinavai Suri-kastély főépületét csütörtökre virradóra emésztették el a lángok.","id":"20191031_japan_okinava_suri_kastely_tuz_leegett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7015a987-1728-4bf2-909c-8632de709c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5347d-af3d-4116-9ce9-98c03e48e68c","keywords":null,"link":"/kultura/20191031_japan_okinava_suri_kastely_tuz_leegett","timestamp":"2019. október. 31. 05:54","title":"Porig égett az egyik legszebb japán kastély – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","shortLead":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","id":"20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708643-2a7c-4b0d-b3f5-b422a371a018","keywords":null,"link":"/elet/20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","timestamp":"2019. október. 30. 11:10","title":"Egy svéd pár mentette meg a brit férfi életét, akinek leharapta a lábát egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]