Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3a434a-b1dc-4633-ade4-a7685ca668c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint negyvenen meghaltak Kelet-Pakisztánban, mert egy illegálisan beüzemelt főzőlap miatt tűz ütött ki egy vasúti kocsiban.","shortLead":"Több mint negyvenen meghaltak Kelet-Pakisztánban, mert egy illegálisan beüzemelt főzőlap miatt tűz ütött ki egy vasúti...","id":"20191031_pakisztan_tuz_vasuti_kocsi_gazpalack","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a434a-b1dc-4633-ade4-a7685ca668c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef353a24-c74e-4ad8-a79b-b80d360fd0d6","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_pakisztan_tuz_vasuti_kocsi_gazpalack","timestamp":"2019. október. 31. 07:41","title":"Rengetegen meghaltak egy lángba borult vasúti kocsiban Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aki nem tud eleget egy termékről, az ráfizet, de pontosan mennyire? Mennyi energiát kell beletenni az árak összehasonlításába, és mit lehet tenni, hogy a politikusok közül se csak azokat választhassuk, akiket már ismerünk? A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az információs aszimmetria áttekintésével folytatjuk.","shortLead":"Aki nem tud eleget egy termékről, az ráfizet, de pontosan mennyire? Mennyi energiát kell beletenni az árak...","id":"20191031_kozgazdasag_informacio_aszimmetria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b9fab-0f7b-4b96-8162-423590fbbc12","keywords":null,"link":"/360/20191031_kozgazdasag_informacio_aszimmetria","timestamp":"2019. október. 30. 19:00","title":"Miért váltották le Tarlóst? A választ a használt autóknál keresse!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ece6e48-2dcc-499f-8e46-3062882e412a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üldözést a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette.","shortLead":"Az üldözést a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette.","id":"20191030_Pecsi_ekszerrablas_a_taxis_vegig_kozvetitette_merre_menekul_a_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ece6e48-2dcc-499f-8e46-3062882e412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc8990e-fbb7-4d14-8709-25fe6f8bef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Pecsi_ekszerrablas_a_taxis_vegig_kozvetitette_merre_menekul_a_tolvaj","timestamp":"2019. október. 30. 22:02","title":"Pécsi ékszerrablás: a taxis végig közvetítette, merre menekül a tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás szerint a kereső főoldalán nyomgatnatnak meg a felhasználók.","shortLead":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás...","id":"20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebe645-0e38-4a02-a203-fe86ff5dd1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","timestamp":"2019. október. 31. 07:03","title":"Miért van ma ez a különös játék a Google főoldalán? És mi köze az állatokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős mércét alkalmaz az ellenzéki pártok és az ajánlási csalásokat elkövetőkkel szemben. A Fidesz által megszállt intézmények nem a dolgukat végzik, hanem politikai megrendelést hajtanak végre – írta Szél Bernadett.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős...","id":"20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b3fa3-0f70-4f52-9261-781ca78fb4db","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","timestamp":"2019. október. 30. 17:10","title":"Szél Bernadett Putyin módszereit emlegeti a NAV momentumos razziája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben az egészségügyi intézmények rekordadósságot halmoztak fel idén, még bérleti díjat is fizethetnek.","shortLead":"Miközben az egészségügyi intézmények rekordadósságot halmoztak fel idén, még bérleti díjat is fizethetnek.","id":"20191031_Elektromos_berautot_kaptak_ajandekba_Kaslerektol_a_korhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122def3-afb9-4695-b4cd-e0b1a3c900df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Elektromos_berautot_kaptak_ajandekba_Kaslerektol_a_korhazak","timestamp":"2019. október. 31. 07:26","title":"Elektromos bérautót kaptak \"ajándékba\" Kásleréktől a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült hatalmas mennyiségben megfigyelnie a Nobel-díjas Hannes Alfvénről elnevezett, nagy energiájú és egyedi tulajdonságokkal rendelkező plazmahullám-pulzusokat a Nap légkörében. A napfizikában áttörőnek számító eredményről a Nature Communications című folyóiratban számoltak be a kutatók.","shortLead":"Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült hatalmas mennyiségben...","id":"20191030_nap_plazmahullam_alfven_pulzus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce08ed19-7f34-4d41-87b7-92c9719cbc2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_nap_plazmahullam_alfven_pulzus","timestamp":"2019. október. 30. 20:03","title":"Magyar tudós segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új filmre készül, és színpadon már beszélő szerepeket is vállal a 2016-os sztrókjából felépülő színész. A saját vicceit azonban nagyon hiányolja.","shortLead":"Új filmre készül, és színpadon már beszélő szerepeket is vállal a 2016-os sztrókjából felépülő színész. A saját vicceit...","id":"20191031_Kulka_Janos_Meggyogyitottak_De_sok_mindenki_eltunt_mellolem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d371a-d169-4a80-b157-a73a3278e8b0","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Kulka_Janos_Meggyogyitottak_De_sok_mindenki_eltunt_mellolem","timestamp":"2019. október. 31. 07:30","title":"Kulka János: Meggyógyítottak! De sok mindenki eltűnt mellőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]