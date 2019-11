Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért a kereséséhez.","shortLead":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért...","id":"20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac14dd1-14c4-42a2-aa20-c276fc89fa70","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","timestamp":"2019. november. 04. 10:07","title":"Holtan találták meg a magyar zongoraművész édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar kormány jelöltje felkészült biztosa lesz az EU-bővítésnek és szomszédságpolitikának – nyilatkozta a hvg.hu-nak hétfői budapesti látogatása előtt Heiko Maas német külügyminiszter. A szociáldemokrata politikus hisz abban, hogy lesz még összeurópai megoldása a menekültkérdésnek, és a magyarok kapcsán nem a gulyás vagy a termálfürdő számára a fontos. Kérdéseinket írásban tettük fel a miniszternek.","shortLead":"A magyar kormány jelöltje felkészült biztosa lesz az EU-bővítésnek és szomszédságpolitikának – nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20191104Nemet_kulugyminiszter_a_magyar_EUkoltesekrol_en_nem_igy_ertettem_a_kancellar_asszonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4689bd-c820-4700-9d87-c94b0bb76022","keywords":null,"link":"/itthon/20191104Nemet_kulugyminiszter_a_magyar_EUkoltesekrol_en_nem_igy_ertettem_a_kancellar_asszonyt","timestamp":"2019. november. 04. 06:30","title":"Német külügyminiszter a magyar EU-költésekről: Én nem így értettem a kancellár asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3316c44c-2fde-4d42-927b-0fb6eabdc772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vasas-drukker\" bolgár horrorkaravánt fogtak a rendőrök, amely egészen a rendőrség Twitter-fiókjáig jutott.","shortLead":"\"Vasas-drukker\" bolgár horrorkaravánt fogtak a rendőrök, amely egészen a rendőrség Twitter-fiókjáig jutott.","id":"20191104_Vasasdrukker_bolgar_horrorkaravant_fogtak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3316c44c-2fde-4d42-927b-0fb6eabdc772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d584f0-82c0-4072-a152-3a117e68141a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Vasasdrukker_bolgar_horrorkaravant_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. november. 04. 12:31","title":" Ma te leszel alul – írta ki Twitterére a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei. ","shortLead":"Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei. ","id":"20191102_Nincs_ottalalatos_egy_Joker_telitalalatos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c473a4cc-2f7a-41de-8d3f-55c22c7f505d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191102_Nincs_ottalalatos_egy_Joker_telitalalatos","timestamp":"2019. november. 02. 20:30","title":"Nincs ötös a lottón, a Jokert viszont telibe trafálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is. November elsejétől pedig az Európai Központi Bank vezetője a 63 éves Christine Lagarde. Mi a titka?","shortLead":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is...","id":"20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215e9d0c-1a04-4bd1-8fbc-6ccb9eab2f62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","timestamp":"2019. november. 03. 14:00","title":"Karrierje csúcsára ért a nőként mindenben első Christine Lagarde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357","c_author":"G. M.","category":"360","description":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember, az MSZP–Párbeszéd pártszövetség 2018-as választási tanácsadója. Szerinte aki a fővárost vezeti, az automatikusan az Orbán-rendszer ellenpontjává válik. ","shortLead":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember...","id":"201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b510f280-1da5-40f0-8bd4-7a513a457395","keywords":null,"link":"/360/201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kampányguru: Karácsony meg sem úszhatja, hogy Orbán kihívója legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös baleset történt Budapesten.","shortLead":"Különös baleset történt Budapesten.","id":"20191103_Bojler_zuhant_egy_autora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc195db8-7a16-45a3-92d1-49a434e1f4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Bojler_zuhant_egy_autora","timestamp":"2019. november. 03. 21:09","title":"Bojler zuhant egy autóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul erős kettősfronti hatás várható.","shortLead":"Ráadásul erős kettősfronti hatás várható.","id":"20191104_Sok_esovel_indul_a_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2c0b20-f445-4786-bdfc-938c3c18dbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Sok_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 04. 05:17","title":"Sok esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]