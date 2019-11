Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cab3e525-a55a-4780-a825-bb4138b55f80","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Szabad a sajtó? Tilos az A. ","shortLead":"Szabad a sajtó? Tilos az A. ","id":"20191102_A_Mandinernek_es_a_Pesti_Sracoknak_elege_lett_a_fideszes_cenzurabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab3e525-a55a-4780-a825-bb4138b55f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c1785-2e2a-4b7b-a9e5-f23842bfdea2","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_A_Mandinernek_es_a_Pesti_Sracoknak_elege_lett_a_fideszes_cenzurabol","timestamp":"2019. november. 02. 21:03","title":"A Mandinernek és a Pesti Srácoknak elege lett a fideszes cenzúrából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","shortLead":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","id":"20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ef428-81da-49d6-9804-99ec06e36494","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","timestamp":"2019. november. 04. 13:40","title":"10 településen is megismétlik a választást most vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","shortLead":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","id":"20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba5984d-a249-4836-b39e-a6fd1e36fad4","keywords":null,"link":"/sport/20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","timestamp":"2019. november. 02. 19:25","title":"A Mezőkövesd pontokat rabolt az Üllői útról + honvédos álomgól videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész a délnyugat-angliai Deani erdőben.\r

A mobilos szoftver első verziója már letölthető.","shortLead":"Új alkalmazást ad ki a Microsoft: az androidos app egy helyre gyűjti az Office irodai programcsomag összes...","id":"20191104_android_microsoft_office_word_excel_powerpoint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eadfbda-90f1-4537-a0a5-794f843b60c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_android_microsoft_office_word_excel_powerpoint","timestamp":"2019. november. 04. 10:03","title":"Használ Office-t? És androidos a telefonja? Akkor ezt az appot önnek találták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","shortLead":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","id":"20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14ce80-d65b-46f2-a542-b589f785c193","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 02. 21:55","title":"Öt jelölt indulhat az államfői tisztségért a vitatott algériai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Bond most kevésbé elegáns, mint azt megszokhattuk.","shortLead":"James Bond most kevésbé elegáns, mint azt megszokhattuk.","id":"20191104_Daniel_Craig_maga_a_megtestesult_ferfiassag_az_uj_James_Bondfilm_elso_kepkockajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180e4e85-8289-43c6-8201-210ee393844f","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Daniel_Craig_maga_a_megtestesult_ferfiassag_az_uj_James_Bondfilm_elso_kepkockajan","timestamp":"2019. november. 04. 11:05","title":"Daniel Craig maga a megtestesült férfiasság az új James Bond-film első képkockáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]