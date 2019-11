Egy hatalmas rajzolt Boeinggel vett búcsút flottájától az El Al

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésekről és a nyugdíjakról szóló vita miatt két napig leáll a munka.","shortLead":"A fizetésekről és a nyugdíjakról szóló vita miatt két napig leáll a munka.","id":"20191104_Ketnapos_sztrajkot_hirdettek_a_Lufthansanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b42b46-c769-4907-bd00-614813396daf","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Ketnapos_sztrajkot_hirdettek_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. november. 04. 16:40","title":"Kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"25 millió forintot viszont még ő kapott az üzemeltető cégtől, hogy reklámozza. ","shortLead":"25 millió forintot viszont még ő kapott az üzemeltető cégtől, hogy reklámozza. ","id":"20191104_Hosszu_Katinka_klubja_szerzodes_nelkul_hasznalhatta_a_Duna_Arenat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c95f7-ceb7-4101-8e2d-b0d1214c2059","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Hosszu_Katinka_klubja_szerzodes_nelkul_hasznalhatta_a_Duna_Arenat","timestamp":"2019. november. 04. 07:18","title":"Hosszú Katinka klubja szerződés nélkül használhatta a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is. November elsejétől pedig az Európai Központi Bank vezetője a 63 éves Christine Lagarde. Mi a titka?","shortLead":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is...","id":"20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215e9d0c-1a04-4bd1-8fbc-6ccb9eab2f62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","timestamp":"2019. november. 03. 14:00","title":"Karrierje csúcsára ért a nőként mindenben első Christine Lagarde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész a délnyugat-angliai Deani erdőben.\r

\r

","shortLead":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész...","id":"20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4aadc1-5c0b-4a71-a538-9ea573d6bf97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","timestamp":"2019. november. 04. 06:03","title":"Egy 4000 éves, rituális építményt találtak Angliában, miután bevetették a lézerszkennert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2204c08-ab02-48a2-a6cf-16da2d9dccf4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"November 4-én ünnepli ötvenedik születésnapját Matthew McConaughey Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki pályája elején romantikus filmek főszereplőjeként lopta be magát a nézők szívébe, néhány év leforgása alatt azonban bizonyította, hogy Hollywood élvonalában a helye.","shortLead":"November 4-én ünnepli ötvenedik születésnapját Matthew McConaughey Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki pályája elején...","id":"20191104_Matthew_McConaughey_50_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2204c08-ab02-48a2-a6cf-16da2d9dccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a664298-e906-4be5-93b4-e6efd577a3e5","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Matthew_McConaughey_50_eves","timestamp":"2019. november. 04. 10:26","title":"A kezébe vette a sorsát: Matthew McConaughey 50 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191103_edward_snowden_ufo_apple_iphone_5_oltasellenesseg_magyar_allam_telenor_kavezas_google_fitbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6da358-e1eb-4983-b18a-d1d3786594e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_edward_snowden_ufo_apple_iphone_5_oltasellenesseg_magyar_allam_telenor_kavezas_google_fitbit","timestamp":"2019. november. 03. 12:03","title":"Ez történt: Edward Snowden elmondta az igazságot az ufókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyors volt az élővilág regenerációja a 66 millió évvel ezelőtti meteoritbecsapódás után egy coloradói leletegyüttes tanúsága szerint. A leletek megmutatják, hogyan nőttek egyre nagyobbra az emlősök és alakultak át a növények a dinoszauruszokat kipusztító katasztrófa után. A több ezer egyed maradványát tartalmazó lelet lehetővé teszi több mint egymillió év evolúciós történetének tanulmányozását.","shortLead":"Gyors volt az élővilág regenerációja a 66 millió évvel ezelőtti meteoritbecsapódás után egy coloradói leletegyüttes...","id":"20191103_elovilag_meteoritbecsapodas_meteorit_66_millio_ev_dinoszauruszok_kihalasa_yucatan_felsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aca9a92-c751-461a-8739-3898cae6852e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_elovilag_meteoritbecsapodas_meteorit_66_millio_ev_dinoszauruszok_kihalasa_yucatan_felsziget","timestamp":"2019. november. 03. 08:03","title":"Tudósok megfejtették, mi történt az élővilággal a nagy meteoritbecsapódás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]