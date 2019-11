Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","shortLead":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","id":"20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a363a-5df7-429b-98c7-06f6e62e5117","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","timestamp":"2019. november. 05. 19:03","title":"Arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook a felhasználók azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f097aa6-6ad3-4a28-85ef-12dcc95cd7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták tovább mentek volna, mint Karácsony Gergely.","shortLead":"Az aktivisták tovább mentek volna, mint Karácsony Gergely.","id":"20191105_fovarosi_kozgyules_ligetvedok_liget_projekt_tiltakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f097aa6-6ad3-4a28-85ef-12dcc95cd7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e0db7-7ee5-4811-ae4a-c80a2b398ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_fovarosi_kozgyules_ligetvedok_liget_projekt_tiltakozas","timestamp":"2019. november. 05. 15:08","title":"Állva tiltakoztak a ligetvédők a Fővárosi Közgyűlésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó döntést, hiteltelen lenne, ha Budapest adna otthont az állami megemlékezéseknek.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó...","id":"20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595ce6-7d92-45e5-b6f0-57643999a92b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","timestamp":"2019. november. 05. 21:48","title":"Cser-Palkovics Székesfehérvárra és Esztergomba vinné az augusztus 20-ai megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más dolga van, de drukkol, hogy legyen alkalmas jelölt.","shortLead":"Más dolga van, de drukkol, hogy legyen alkalmas jelölt.","id":"20191105_Karacsony_az_Euronewsnak_nem_leszek_miniszterelnokjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca99c023-19a1-435c-afd1-91a7b8a5e8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Karacsony_az_Euronewsnak_nem_leszek_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. november. 05. 10:30","title":"Karácsony az Euronewsnak: Nem leszek miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","shortLead":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","id":"20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d134c32-b705-404c-a3a9-693adb7e42c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","timestamp":"2019. november. 04. 19:35","title":"Nem mondott le Magyarországról a VICE Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Június, július és szeptember után a múlt hónap is rekordot hozott.","shortLead":"Június, július és szeptember után a múlt hónap is rekordot hozott.","id":"20191105_Vilagszerte_a_legmelegebb_oktober_volt_a_2019es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00298485-1220-44b6-9e16-51b8feb1c037","keywords":null,"link":"/_tudomany/20191105_Vilagszerte_a_legmelegebb_oktober_volt_a_2019es","timestamp":"2019. november. 05. 20:13","title":"Világszerte a legmelegebb október volt a 2019-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A brit kormány a decemberi választások előtt nem hajlandó közölni azt a titkosszolgálati jelentést, amely arról szól, az oroszok befolyásolták-e a Brexit-kampányt.","shortLead":"A brit kormány a decemberi választások előtt nem hajlandó közölni azt a titkosszolgálati jelentést, amely arról szól...","id":"20191105_Mr_Brexit_orosz_kem_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb89015-a965-4083-8fd6-789232304862","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Mr_Brexit_orosz_kem_lenne","timestamp":"2019. november. 05. 07:09","title":"Mr. Brexit orosz kém lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óriási mennyiségű, akár halálos fentanildózist tartalmazó hamisított gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia az USA-ba, figyelmeztet az amerikai droghatóság.\r

\r

","shortLead":"Óriási mennyiségű, akár halálos fentanildózist tartalmazó hamisított gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia...","id":"20191105_Halalos_hamis_gyogyszereket_csempesz_a_mexikoi_drogmaffia_az_USAba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690404ce-59c4-4849-b96b-8b51b371bb6b","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Halalos_hamis_gyogyszereket_csempesz_a_mexikoi_drogmaffia_az_USAba","timestamp":"2019. november. 05. 06:45","title":"Halálos hamis gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]