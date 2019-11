Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16462433-f27f-4f71-b923-3ab7a7c8c4cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két hete az őrölt változatban mutatták ki a veszélyes baktériumot.","shortLead":"Két hete az őrölt változatban mutatták ki a veszélyes baktériumot.","id":"20191106_szalmonella_mandula_aldi_nebih_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16462433-f27f-4f71-b923-3ab7a7c8c4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c33aeb-6fd0-4437-8036-fd5085455b00","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_szalmonella_mandula_aldi_nebih_visszahivas","timestamp":"2019. november. 06. 14:37","title":"Szalmonellával fertőzött mandulát hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","id":"20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9d3c4-b069-44f9-ada3-a415d012fdf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Most épp év végére ígérik a Nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt két hónapban különösen sokan vesztették életüket közúti balesetben.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban különösen sokan vesztették életüket közúti balesetben.","id":"20191106_Olyan_sokan_halnak_meg_az_utakon_hogy_voros_kodot_adott_ki_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ab4337-afbf-43c2-8d31-f67c705e7183","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Olyan_sokan_halnak_meg_az_utakon_hogy_voros_kodot_adott_ki_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 06. 16:51","title":"Olyan sokan haltak meg az utakon, hogy vörös kódot adott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell megőriznünk őket. Azt gondolnánk, szükségünk van titkokra, nem tudnánk nélkülük élni. Pedig energiát vesznek el, kapcsolatok mennek rá, beteggé tesznek és rombolják kreativitásunkat. ","shortLead":"Mindenkinek vannak titkai. És imádunk titkokat feltárni, rejtélyes ügyekbe belelátni – feltéve, hogy nem kell...","id":"20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1149e0e9-d735-4004-89f7-62cbedf26539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e988c4c5-b354-495e-b8c4-880ab7c14d78","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191107_Ha_titokban_akarunk_tartani_valamit_onmagunk_elol_is_el_kell_titkolnunk","timestamp":"2019. november. 07. 08:30","title":"Ha titokban akarunk tartani valamit, önmagunk elől is el kell titkolnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök 24 órán belül elfogták őket.","shortLead":"A rendőrök 24 órán belül elfogták őket.","id":"20191105_Halalra_vert_egy_85_eves_asszonyt_harom_szalonnai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb79453-485d-41a6-9fd4-209ffc07d442","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Halalra_vert_egy_85_eves_asszonyt_harom_szalonnai_ferfi","timestamp":"2019. november. 05. 21:10","title":"Halálra vert egy 85 éves asszonyt három szalonnai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb59db2-0718-4340-bc79-a47a269a6677","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dean Burnett, Az idióta agy című könyv neurobiológus szerzője stand up komikus is.\r

","shortLead":"Dean Burnett, Az idióta agy című könyv neurobiológus szerzője stand up komikus is.\r

","id":"20191105_Dean_Burnett_Az_idiota_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb59db2-0718-4340-bc79-a47a269a6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3313d7-32b5-41b5-939a-434d74a55d95","keywords":null,"link":"/360/20191105_Dean_Burnett_Az_idiota_agy","timestamp":"2019. november. 06. 09:15","title":"Most kiderül, miért magabiztosak a kevéssé intelligens emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191106_3PIO_meg_utoljara_vegignez_a_baratain_Itt_az_uj_Star_Wars_szinkronos_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8242dff8-3763-46f8-8e87-849248d376d1","keywords":null,"link":"/elet/20191106_3PIO_meg_utoljara_vegignez_a_baratain_Itt_az_uj_Star_Wars_szinkronos_elozetese","timestamp":"2019. november. 06. 15:42","title":"C-3PO még utoljára végignéz a barátain: itt az új Star Wars-film szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adef9b1a-11e1-4a8b-95b8-9234c75a913b","c_author":"HVG","category":"360","description":"17. Olasz Filmfesztivál kínálatában mindenki találhat kedvére valót.","shortLead":"17. Olasz Filmfesztivál kínálatában mindenki találhat kedvére valót.","id":"201945_film__ahallgatas_torvenye_17_olasz_filmfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adef9b1a-11e1-4a8b-95b8-9234c75a913b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299f3681-fbdf-418c-a37f-47a45d20d514","keywords":null,"link":"/360/201945_film__ahallgatas_torvenye_17_olasz_filmfesztival","timestamp":"2019. november. 07. 12:00","title":"Oscar-nevezett és a Berlinalén díjnyertes olasz filmek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]