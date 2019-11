Az emberi bőr rendkívül érdekes felület, hiszen amellett, hogy véd, elég érzékeny is, így az interakció terén is fontos szerep jut neki. Egy ember-számítógép megoldásokkal kísérletező francia csapat úgy gondolja, többet is ki lehet hozni ebből a tulajdonságból, így különös kísérletbe vágtak: mesterséges bőrt állítottak elő, amely számos parancsot megért.

A Skin-On Interface nevű fejlesztés akár az adatátvitelt is képes lehet helyettesíteni, emellett több utasítás belekódolható. A felület már most remekül működik: a BBC azt írja, a csapat el tudta érni, hogy a csipkedésre vagy a simogatásra is reagáljon, melyhez természetesen a valóságban is megfelelő reakciókat csatolták. A szakemberek ezután még merészebbet (vagy inkább bizarrabbat) álmodtak: a bőrdarabot egy telefonéhoz hasonló méretben is legyártották, amely így tokként funkcionálva képes parancsokat adni a készüléknek. A fejlesztést bemutató videón jól látható, amint a bőr gyűrögetésével állítható a mobil hangereje, előhozhatók bizonyos menüpontok, de még az emojik is kezelhetővé válnak vele: a csiklandozással például a Facebookról jól ismert nevető fejet tölti be a rendszer.

A fejlesztésnek – bár az elsőre talán nem látszik – komoly haszna lehet, ha jobban megértjük, mi vezérelte a csapatot, hogy mesterséges bőrrel kezdjen kísérletezni: Teyssier szerint az emberi bőr fontos kapocs a személyek közt, hiszen a másikat megérintve is tudunk általa kommunikálni. Ugyanez a mobilok rideg, fémes felületével kivitelezhetetlen, és az nem is tesz lehetővé precíz, finom mozdulatokat – a bőr azonban alkalmas ilyenre.

Teyssierék arra is felkészítették az anyagot, hogy számítógépektől érkező parancsoknak engedelmeskedjen, de a kutatók szerint szinte bármilyen eszköz, akár egy okosórával párosítva is működhet. Utóbbi esetben a bőr tölti be a szíj funkcióját, így a felhasználónak nem a képernyőn, hanem az oldalsó részen kell söprő mozdulatokat végeznie. A fejlesztés fontos mérföldkő lehet a vezérlés fejlődésében, hiszen teljesen új megoldásokat hozhat.

