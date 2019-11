Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megszavaztatták a tudósokat arról, hogy kit szeretnének MTA-elnöknek, de olyan alacsony volt a szavazási részvétel, hogy annak eredményét nem veszik most figyelembe. ","shortLead":"Megszavaztatták a tudósokat arról, hogy kit szeretnének MTA-elnöknek, de olyan alacsony volt a szavazási részvétel...","id":"20191108_Freund_Tamas_kapta_a_legtobb_szavazatot_az_MTA_elnokjeloltsegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893f5a10-7858-49c6-a843-a1366c5db253","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Freund_Tamas_kapta_a_legtobb_szavazatot_az_MTA_elnokjeloltsegere","timestamp":"2019. november. 08. 13:33","title":"Freund Tamás kapta a legtöbb szavazatot az MTA elnökjelöltségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a87387-b1b0-4445-b720-eef703b1419d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a Tesla pickup, a vállalat vezetője által csak Cybertrucknak nevezett platós autó.","shortLead":"Hamarosan érkezik a Tesla pickup, a vállalat vezetője által csak Cybertrucknak nevezett platós autó.","id":"20191108_tesla_cybertuck_pickup_november_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a87387-b1b0-4445-b720-eef703b1419d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d464399-8d14-434e-8619-bd908e6ac4ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_tesla_cybertuck_pickup_november_21","timestamp":"2019. november. 08. 12:15","title":"Elon Musk már extázisban van az új modelljüktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae3e77-d058-4b33-a919-d04cd5bfe1df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó kupé és roadster változatban gyártott sportkocsijából kihagyták a Quattro hajtást. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó kupé és roadster változatban gyártott sportkocsijából kihagyták a Quattro hajtást. ","id":"20191107_sikerrecept_csak_hatul_hajt_konnyebb_es_olcsobb_az_uj_audi_r8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae3e77-d058-4b33-a919-d04cd5bfe1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d9f633-b11a-46cc-85a6-7cdf7b99a496","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_sikerrecept_csak_hatul_hajt_konnyebb_es_olcsobb_az_uj_audi_r8","timestamp":"2019. november. 07. 11:21","title":"Sikerrecept: csak hátul hajt, könnyebb és olcsóbb az új Audi R8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetett előéletű férfira börtönt kért az ügyész. ","shortLead":"A büntetett előéletű férfira börtönt kért az ügyész. ","id":"20191108_Temetobol_lopta_el_egy_no_penztarcajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec0f239-3d19-4947-9938-60133c087b12","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Temetobol_lopta_el_egy_no_penztarcajat","timestamp":"2019. november. 08. 10:23","title":"Temetőből lopta el egy nő pénztárcáját, aztán ittasan vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c53fba7-4687-4c42-9518-c162d9b4de42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péter fogadta Emine Erdogant a kerület egyik óvodájában. Mindeközben az ellenzék nagy része tiltakozott a török elnök látogatása ellen.","shortLead":"Gajda Péter fogadta Emine Erdogant a kerület egyik óvodájában. Mindeközben az ellenzék nagy része tiltakozott a török...","id":"20191107_Erdogan_felesegevel_pozolt_a_szocialista_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c53fba7-4687-4c42-9518-c162d9b4de42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73064-a540-4e06-9eec-8f9b94883b9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Erdogan_felesegevel_pozolt_a_szocialista_politikus","timestamp":"2019. november. 07. 15:29","title":"Erdogan feleségével látogatott óvodásokat Kispest MSZP-s polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d2ba2-6e70-4d4b-b0dd-6e8154422e10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marc Teyssier, a Telecom Paris munkatársa régóta kísérletezik már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyagával, amelynek küldetése fontosabb, mint elsőre gondolnánk. Egy nap talán így vezéreljük majd okoseszközeinket.","shortLead":"Marc Teyssier, a Telecom Paris munkatársa régóta kísérletezik már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyagával...","id":"20191107_mesterseges_bor_skin_on_interface_marc_teyssier_vezerles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d2ba2-6e70-4d4b-b0dd-6e8154422e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede734d1-9272-46eb-9fae-0d74c65723ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_mesterseges_bor_skin_on_interface_marc_teyssier_vezerles","timestamp":"2019. november. 07. 12:03","title":"Az ember bőréhez hasonló anyagból készült ez a telefontok, még a csípést is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is megmarad az információ.","shortLead":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is...","id":"20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cba4199-ea96-4ae2-adcd-a4a5ed12696d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","timestamp":"2019. november. 08. 22:03","title":"DVD? Pendrive? Felejtse el, a Microsoft üveglapja sokkal jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mert megteheti – két szóban így lehetne a legjobban összefoglalni, miért közeledik látványosan Törökországhoz Orbán Viktor. Recep Tayyip Erdogan budapesti látogatásának hátterében ennél pragmatikusabb részletek is megbújnak: a keleti nyitás a magyar kereskedelemnek és a belpolitikai üzeneteknek is kedvezhet. Na meg persze az Orbán-család személyes kapcsolatainak. ","shortLead":"Mert megteheti – két szóban így lehetne a legjobban összefoglalni, miért közeledik látványosan Törökországhoz Orbán...","id":"20191107_Orban_Erdogan_torok_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac4b41d-c44a-4b0f-8ec8-67fd2cafedac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Orban_Erdogan_torok_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 07. 14:04","title":"Jó oka van Orbánnak, hogy udvaroljon a törököknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]