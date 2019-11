Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetett előéletű férfira börtönt kért az ügyész. ","shortLead":"A büntetett előéletű férfira börtönt kért az ügyész. ","id":"20191108_Temetobol_lopta_el_egy_no_penztarcajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec0f239-3d19-4947-9938-60133c087b12","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Temetobol_lopta_el_egy_no_penztarcajat","timestamp":"2019. november. 08. 10:23","title":"Temetőből lopta el egy nő pénztárcáját, aztán ittasan vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57d89c-8db5-4beb-9ab8-f4730becb967","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Maradék valójában üzlet és múzeum, de egykori léte tovább kísért, nézhetünk bármilyen statisztikát, szinte mindegyiken éles határ húzódik a volt NDK és NSZK között.","shortLead":"Maradék valójában üzlet és múzeum, de egykori léte tovább kísért, nézhetünk bármilyen statisztikát, szinte mindegyiken...","id":"20191109_berlini_fal_nemetorszag_ketteosztottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d57d89c-8db5-4beb-9ab8-f4730becb967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b0f5d-2054-4fd2-b904-59cea0040b4d","keywords":null,"link":"/360/20191109_berlini_fal_nemetorszag_ketteosztottsag","timestamp":"2019. november. 09. 08:15","title":"A 30 éve leomlott berlini fal még ott van, láthatóan és láthatatlanul is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfec433-0482-41a8-9451-7adb8ddee917","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Marek Jedraszewski krakkói érsek korábban a kormánypárt homofób kampányához is csatlakozott. ","shortLead":"Marek Jedraszewski krakkói érsek korábban a kormánypárt homofób kampányához is csatlakozott. ","id":"20191108_krakko_ersek_kituntetes_homofobia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfec433-0482-41a8-9451-7adb8ddee917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b78d72-12ea-469e-a9da-72f05bbbb862","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_krakko_ersek_kituntetes_homofobia","timestamp":"2019. november. 08. 10:50","title":"Magyar-lengyel kitüntetést kapott a vörös ragályról értekező homofób érsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907cde53-bbf8-4d7d-8689-ff4e0b58c943","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy hetven hektáros, fokozatosan újra vadonná alakuló területrészét - tájékoztatta az MTI-t Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóhelyettese.","shortLead":"Európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy hetven hektáros, fokozatosan újra vadonná alakuló...","id":"20191109_Ujra_lesznek_vadon_elo_bolenyek_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907cde53-bbf8-4d7d-8689-ff4e0b58c943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e054f4-9481-49ad-be2c-ccb66d1fa947","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ujra_lesznek_vadon_elo_bolenyek_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 09. 12:45","title":"Újra vannak vadon élő bölények Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett világszerte ismert a mosolyával.","shortLead":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett...","id":"20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5f5c87-79d6-42eb-bc6f-a264391b8ecd","keywords":null,"link":"/elet/20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","timestamp":"2019. november. 08. 17:18","title":"Hide the Pain Haroldot testőrök védték Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6fbd0d-3fe0-422b-baa3-3235ac8011ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal fiúkat és férfiakat támadott meg a városban egy öt fős galeri. ","shortLead":"Fiatal fiúkat és férfiakat támadott meg a városban egy öt fős galeri. ","id":"20191108_Astoria_Gellert_hegy_rablobanda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f6fbd0d-3fe0-422b-baa3-3235ac8011ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab59df1-49f2-4614-a3ab-1c58d78a047a","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Astoria_Gellert_hegy_rablobanda","timestamp":"2019. november. 08. 11:52","title":"Az Astorián és a Gellért-hegyen is garázdálkodott az öttagú rablóbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya mellett található benzinkutak, ahol a mellékhelyiség használatát pénz megfizetéséhez kötik.” Ezzel a sorral indul a magyar politikatörténet egyik legizgalmasabb írásbeli kérdése.","shortLead":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya...","id":"20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7be837-573a-4a19-b777-12e1aa712743","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 09. 12:54","title":"Megkérdezték a kormányt, be akar-e avatkozni, amiért egyre több a fizetős WC az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Büntetlen örömök\" reklámszlogennel hirdette a kábítószert az elfogott házaspár.","shortLead":"\"Büntetlen örömök\" reklámszlogennel hirdette a kábítószert az elfogott házaspár.","id":"20191108_Kisboltban_arulta_a_herbalt_a_makoi_hazaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45a6780-616c-473c-a5fd-7308eff6bfec","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Kisboltban_arulta_a_herbalt_a_makoi_hazaspar","timestamp":"2019. november. 08. 08:49","title":"Akciósan hirdette a herbált egy makói házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]