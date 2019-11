A Google tavaly novemberben egy új embert vett fel csapatába, akire nem kisebb feladatot bíztak, mint a cég egészségügyi elképzeléseinek megvalósítását. Most már azt is tudni, mire gondolnak ez alatt.

Bár a Google-t sokan keresőjéről ismerik, a cégóriás más területek, például az egészségügy iránt is érdeklődik. Ide tartozik a Health nevű szekció is, melynek vezetésére tavaly novemberben egy elismert orvost, David Feinberget kérték fel. Aki a jelek szerint mára kifundálta, mi lenne az az első projekt, amely a neve alatt megvalósulhat.

Feinberg a CNBC cikke szerint nemrég egy orvosszakmai konferencián vett részt, ahol többek közt egy modern, doktorok számára fejlesztett kereső létrehozásáról beszélt. A felületen Feinberg víziója szerint úgy lehet böngészni az orvosi dokumentációk és kórlapok közt, ahogy most a Google-ön tesszük, amikor egy árucikk után kutatunk.

A szakember nem egy kórházak számára működtetett Google-t ért ez alatt, hanem egy olyan platformot, amelyet a páciensek is hasznosíthatnak. Az elképzelésnek feltehetően a Google egyik régi tervéhez lehet köze, melynek lényege, hogy az egészségügyi témájú cikkeket a webes találatoktól elszeparált környezetbe költöztetnék, hogy a páciensek megbízható információkat kapjanak, amikor egy őket érdeklő témában böngésznek.

Azt nem tudni, hogy a projekt hol tart, egyáltalán tart-e valahol, de meg nem nevezett források szerint a Google nagyon is érdeklődik egy olyan adatbázis iránt, amelyet a rendes keresőjétől elkülönítve, direkt orvosok számára hozna létre. Állítólag a minta is megvan már: a CNBC névtelen informátorai a Google Járatkereső nevű szolgáltatását hozták fel, amikor szóba került, hogyan is működhetne egy ilyen felület a valóságban.

Feinberg egyébként nem csak ezen a téren újítana, az orvosnak a YouTube-bal kapcsolatban is van néhány terve, hogyan fordíthatnák a videomegosztót a betegek szolgálatába. A konkrétumokról egyelőre semmit nem tudni, de a szakember eltökélt célja, hogy a szolgáltatás valódi segítséget nyújtson.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.