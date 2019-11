Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","shortLead":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","id":"20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53016314-92e0-4449-80f2-15b0633d5566","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","timestamp":"2019. november. 09. 17:18","title":"Gigantikus Greta Thunberg őrzi San Franciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Visszatérhet a cirkuszcsináláshoz Fekete Péter kulturális államtitkár. A terve megvalósításához vezető út közpénz milliárdokkal van kikövezve. ","shortLead":"Visszatérhet a cirkuszcsináláshoz Fekete Péter kulturális államtitkár. A terve megvalósításához vezető út közpénz...","id":"201945_nagy_mutatvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5b0428-7d6f-4e51-a49f-a34cc75ca71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d136d26-6b07-46ea-aacc-ca7ef145e666","keywords":null,"link":"/360/201945_nagy_mutatvany","timestamp":"2019. november. 08. 15:00","title":"Távozóban az államtitkár, 20 milliárdos projekttel engesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Arra kérik az ügyészséget, hogy szüntessék meg a lefoglalást, ugyanis a NAV-osok korábban ezeroldalnyi dokumentumot, pendrive-okat és a költségvetési analitikát is elvitték a Momentum Mozgalom könyvelőjétől. A Párbeszéd pártigazgatója arra számít, hogy napokon belül házkutatást tart a NAV náluk is. A Jobbik pedig még mindig törleszti az ÁSZ vizsgálat utáni büntetést.","shortLead":"Arra kérik az ügyészséget, hogy szüntessék meg a lefoglalást, ugyanis a NAV-osok korábban ezeroldalnyi dokumentumot...","id":"20191108_Bepanaszolta_a_Momentum_a_NAVot_az_ugyeszsegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dc3142-5a31-4b00-bd41-10fa22f9809b","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Bepanaszolta_a_Momentum_a_NAVot_az_ugyeszsegnel","timestamp":"2019. november. 08. 12:07","title":"Bepanaszolta a Momentum a NAV-ot az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először alkalmazták a CRISPR genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai olló alkalmazásától az orvostudomány sok területén várnak áttörést, de a konkrét esetben még túl korai megítélni, hogy javítani fogja-e a páciensek túlélési esélyeit – közölték a Pennsylvaniai Egyetem kutatói.","shortLead":"Először alkalmazták a CRISPR genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai...","id":"20191107_crispr_genszerkesztes_daganatos_betegseg_kezelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5eeee-e4c2-46fa-90ee-a104ef5c419c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_crispr_genszerkesztes_daganatos_betegseg_kezelese","timestamp":"2019. november. 07. 20:03","title":"Bevetették az orvosok új szuperfegyverét három rákos betegnél az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","shortLead":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","id":"20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba3af58-6abf-4c82-ab7d-44e7f97ffe97","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","timestamp":"2019. november. 08. 16:09","title":"Csalással gyanúsítanak egy volt bírónőt, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","shortLead":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","id":"20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ada48-1f33-4756-b7f6-07c81b8674d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","timestamp":"2019. november. 08. 07:52","title":"Botránypolitizálást emleget a győri Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191108_Helen_Mirren_Keanu_Reeves_baratnoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ed41bf4-3838-47af-9f47-8e3cdcf61622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0040673-f230-4520-ac45-904b655843a4","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Helen_Mirren_Keanu_Reeves_baratnoje","timestamp":"2019. november. 08. 13:55","title":"Helen Mirren nagyon hízelgőnek találta, hogy összekeverték Keanu Reeves barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetett előéletű férfira börtönt kért az ügyész. ","shortLead":"A büntetett előéletű férfira börtönt kért az ügyész. ","id":"20191108_Temetobol_lopta_el_egy_no_penztarcajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec0f239-3d19-4947-9938-60133c087b12","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Temetobol_lopta_el_egy_no_penztarcajat","timestamp":"2019. november. 08. 10:23","title":"Temetőből lopta el egy nő pénztárcáját, aztán ittasan vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]