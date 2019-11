Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ffad5cf-321b-4dfb-9328-9fc60fcb552f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a rendőri intézkedés közben is folyamatosan érkeztek a vendégek V. Katalinhoz.","shortLead":"Még a rendőri intézkedés közben is folyamatosan érkeztek a vendégek V. Katalinhoz.","id":"20191111_Kepesites_nelkul_adott_be_zsiregeto_injekciokat_felmilliora_buntettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ffad5cf-321b-4dfb-9328-9fc60fcb552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0284be72-1b74-4117-96bf-4a2f5b5179cd","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kepesites_nelkul_adott_be_zsiregeto_injekciokat_felmilliora_buntettek","timestamp":"2019. november. 11. 10:06","title":"Képesítés nélkül adott be zsírégető injekciókat, félmillióra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt szavazáson ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az október 13-ai választásokon.","shortLead":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt...","id":"20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98bcb96-568a-47a2-9715-f904a585114a","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","timestamp":"2019. november. 10. 08:12","title":"Tíz településen tartanak megismételt szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor először kérdezték, még nem akart lemondani az elnöki tisztségről.","shortLead":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor...","id":"20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceff1b3-f61a-451b-854e-b28774d118d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","timestamp":"2019. november. 11. 10:47","title":"Lemondott a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának botrányba keveredett elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","shortLead":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","id":"20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53016314-92e0-4449-80f2-15b0633d5566","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","timestamp":"2019. november. 09. 17:18","title":"Gigantikus Greta Thunberg őrzi San Franciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c9f5e-63ea-46a9-966a-7b5e94cef687","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A genetikai sokszínűség tehette naggyá Rómát – állapították meg antropológusok DNS-vizsgálatok alapján.","shortLead":"A genetikai sokszínűség tehette naggyá Rómát – állapították meg antropológusok DNS-vizsgálatok alapján.","id":"20191109_romai_birodalom_genetikai_sokszinuseg_dns_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765c9f5e-63ea-46a9-966a-7b5e94cef687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad04d07-9146-4b5d-b067-2314ddb85213","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_romai_birodalom_genetikai_sokszinuseg_dns_vizsgalat","timestamp":"2019. november. 09. 20:03","title":"Megfejtették a Római Birodalom titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 15 évben először fordul elő, hogy a leggazdagabbak vagyona összességében csökkent.","shortLead":"Az elmúlt 15 évben először fordul elő, hogy a leggazdagabbak vagyona összességében csökkent.","id":"20191109_Akik_117_ezer_milliard_forintot_buktak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efece24-7074-44d0-97f4-dba1a6b2e9d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Akik_117_ezer_milliard_forintot_buktak","timestamp":"2019. november. 09. 16:42","title":"Akik 117 ezer milliárd forintot buktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét – jelentették hírügynökségek.\r

","shortLead":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét –...","id":"20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf9e54-8ce8-46e7-b11d-2b8e19d77ce7","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","timestamp":"2019. november. 10. 08:37","title":"Mindkét fél vesztett Woody Allen és az Amazon vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. A hétvégén a pártok gazdasági programjainak költségeiről szóló vita került a kampány középpontjába.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás...","id":"20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e1f24-2501-44fb-814b-0838d7b6a62c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","timestamp":"2019. november. 10. 15:05","title":"Egy hónappal a választás előtt nagyon vezetnek a brit konzervatívok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]