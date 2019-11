Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos viszont nem lett.","shortLead":"Telitalálatos viszont nem lett.","id":"20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfeb7a3-81b6-4166-8f4e-2222eb076650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","timestamp":"2019. november. 10. 17:18","title":"Hasítottak a húszas számok a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923db187-c194-4871-8f67-17ca3e8e9128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az M0-s déli szakaszán autózik, annak nem nagyon kell kávé. 