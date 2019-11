Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált világhírűvé. A lufi Alabama államban \"lépett volna fel\" az oda látogató Trump ellen szervezett demonstráción, ám egy mérges férfi késsel végighasította a hátát.","shortLead":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált...","id":"20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b997fa30-3861-4e0d-b602-a9c8e0309490","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","timestamp":"2019. november. 10. 08:42","title":"Leszúrták a világhírű Baby Trump óriáslufit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét – jelentették hírügynökségek.\r

","shortLead":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét –...","id":"20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf9e54-8ce8-46e7-b11d-2b8e19d77ce7","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","timestamp":"2019. november. 10. 08:37","title":"Mindkét fél vesztett Woody Allen és az Amazon vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és utasa is a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és...","id":"20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5541d6e9-a9aa-472f-ba62-ae75000a488b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","timestamp":"2019. november. 10. 08:20","title":"Kettős motoroshalál Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d9cd32-ce3d-4e7f-b41d-bcb1f2517b4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akarják, hogy ismét megerősödjön az Iszlám Állam.","shortLead":"Nem akarják, hogy ismét megerősödjön az Iszlám Állam.","id":"20191110_500600_amerikai_katona_marad_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d9cd32-ce3d-4e7f-b41d-bcb1f2517b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea91dfef-d4b4-4220-a667-f10f2c142844","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_500600_amerikai_katona_marad_Sziriaban","timestamp":"2019. november. 10. 20:12","title":"500-600 amerikai katona marad Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. A hétvégén a pártok gazdasági programjainak költségeiről szóló vita került a kampány középpontjába.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás...","id":"20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e1f24-2501-44fb-814b-0838d7b6a62c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","timestamp":"2019. november. 10. 15:05","title":"Egy hónappal a választás előtt nagyon vezetnek a brit konzervatívok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b758209-71ec-4caa-bb9c-2f888df14b80","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vagyonával gusztustalanul pöffeszkedő újarisztokrácia berkeiben játszódik a klasszikus operett újraértelmezett változata a Vígszínházban.","shortLead":"A vagyonával gusztustalanul pöffeszkedő újarisztokrácia berkeiben játszódik a klasszikus operett újraértelmezett...","id":"201945_szinhaz__cudar_vilag_magnas_miska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b758209-71ec-4caa-bb9c-2f888df14b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68282c5-958e-41b2-a0cd-cd92cab7c72e","keywords":null,"link":"/360/201945_szinhaz__cudar_vilag_magnas_miska","timestamp":"2019. november. 10. 12:30","title":"Eszenyi Enikő bemutatja: Az újarisztokrácia diszkrét bája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","shortLead":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","id":"20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc7cd96-b123-465f-a1ba-793f39c2a608","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","timestamp":"2019. november. 11. 10:18","title":"Egy pesti tűzfalra kerültek a Vízipók-csodapók karakterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]