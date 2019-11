Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes...","id":"20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8eb3c2-bff2-48c2-bb83-6f583c651177","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 16:30","title":"Dízelország királya - teszten a BMW 330d Touring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jászberényben söpört a legutóbb hajszállal élen végzett jobbikos. Szekszárdon mindkét megtámadott körzetet megerősödve tartotta meg az ellenzéki szövetség jelöltje. Komlón kisebb előnnyel, de végül megtartotta polgármesteri tisztségét a fideszes Polics József, az egyéni körzetben viszont fordított a momentumos jelölt.

","shortLead":"Jászberényben söpört a legutóbb hajszállal élen végzett jobbikos. Szekszárdon mindkét megtámadott körzetet megerősödve...","id":"20191110_megismetelt_valasztasok_jaszbereny_komlo_szekszard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b5845e-6ab9-463e-b93f-6c204ec2aded","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_megismetelt_valasztasok_jaszbereny_komlo_szekszard","timestamp":"2019. november. 10. 19:58","title":"Megismételt választások: jelentősen erősödő ellenzék, visszaeső Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","shortLead":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","id":"201945_tizezer_lepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a02cd98-ef38-4942-9112-1784c8e5d145","keywords":null,"link":"/360/201945_tizezer_lepes","timestamp":"2019. november. 10. 14:00","title":"Ha elég sokat sétál, összeszedheti a múzeumi belépő árát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor először kérdezték, még nem akart lemondani az elnöki tisztségről.","shortLead":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor...","id":"20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceff1b3-f61a-451b-854e-b28774d118d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","timestamp":"2019. november. 11. 10:47","title":"Lemondott a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának botrányba keveredett elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b94381-f760-4797-bd61-836d49d7ce03","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A közoktatás egyik buzgó lélekharcosa, Bánhegyi Ferenc, a tankönyvíró üdvöske nemrég új hon- és népismereti munkájával borzolta fel a kedélyeket, noha skandalum tekintetében még bőven van mit ellesnie évszázaddal korábbi elődjétől, a jellemnevelés prófétájától, Tóth Tihamértól.","shortLead":"A közoktatás egyik buzgó lélekharcosa, Bánhegyi Ferenc, a tankönyvíró üdvöske nemrég új hon- és népismereti munkájával...","id":"20191111_Pasztororak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b94381-f760-4797-bd61-836d49d7ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8390ff-e002-4065-9130-172c701d9349","keywords":null,"link":"/360/20191111_Pasztororak","timestamp":"2019. november. 11. 15:20","title":"Egész népét tanította. Na de mire!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kereszttűzbe kerülhet a magyar biztosjelölt, tömegverekedés egy német meccsen, 4600 kilométer kajakozás. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kereszttűzbe kerülhet a magyar biztosjelölt, tömegverekedés egy német meccsen, 4600 kilométer kajakozás. Ez a hvg360...","id":"20191111_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd4f98f-a692-4121-abbe-0998fbabf5a4","keywords":null,"link":"/360/20191111_Radar360","timestamp":"2019. november. 11. 17:29","title":"Radar360: Papagájként működött a kampányban a kormánypárti sajtó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az idén eddig mellőzött Kovács Anna neve is szerepel az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságra készülő magyar válogatott hétfő este kihirdetett 18 fős szűk keretében.","shortLead":"Az idén eddig mellőzött Kovács Anna neve is szerepel az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságra készülő...","id":"20191111_kim_rasmussen_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1571bfdd-1980-44f1-8b66-d76b4e6e3892","keywords":null,"link":"/sport/20191111_kim_rasmussen_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. november. 11. 22:14","title":"Bátrat húzott a kapitány, összeállt a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda 43-as kilométerénél történt.","shortLead":"A baleset a sztráda 43-as kilométerénél történt.","id":"20191110_negyes_karambol_baleset_m6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570a9a00-d1fa-4b92-a980-c2ac5f910bdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_negyes_karambol_baleset_m6","timestamp":"2019. november. 10. 19:48","title":"Négyes karambol az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]