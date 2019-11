Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett már korábban távoltartást kért a férfivel szemben, de ezt csak most rendelte el a rendőrség.","shortLead":"Orosz Bernadett már korábban távoltartást kért a férfivel szemben, de ezt csak most rendelte el a rendőrség.","id":"20191113_Eljarast_inditott_a_rendorseg_a_brutalisan_megvert_bujaki_no_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16fa783-446e-4318-850e-18d71b82d86c","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Eljarast_inditott_a_rendorseg_a_brutalisan_megvert_bujaki_no_ugyeben","timestamp":"2019. november. 13. 12:59","title":"Eljárást indított a rendőrség a brutálisan megvert bujáki nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra a magyar 77 Elektronika nevű cég. 