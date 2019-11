Egy online szekcióval is rendelkező videojátéknál kulcskérdés, milyen tartalmi frissítésekkel áll elő a kiadó, hiszen ez nagyban meghatározza a program későbbi sikerét. A 2013 szeptemberében megjelent Grand Theft Auto 5-nél gyakorlatilag minden a Take-Two Interactive elképzelései szerint alakul: bár a játék maga hatéves, a felhasználók száma továbbra sem csökken, ellenkezőleg.

A cégóriás újabb (szeptemberrel véget ért negyedévének) pénzügyi eredményeit idéző Eurogamer arról ír, hogy a GTA 5-ből mára 115 millió másolat talált gazdára. A játék jelenleg a Steam videojátékos platform ötödik legkelendőbb munkacíme, amit egyelőre a vállalat szintén nagyon várt folytatása, a PC-re csak most megérkezett Red Dead Redemption 2-nek sem sikerült túlszárnyalni. Abból 26,5 millió fogyott.

A GTA 5 sikerének legfőbb oka az életszerű GTA Online: a játékos egy olyan világban kalandozhat, melyben csaknem minden megengedett, a szerencsejátékot is beleértve. A funkció egy utólagos frissítéssel került a játékba, a felhasználó így például a fiktív Los Santos kaszinóiban is elköltheti játékbéli pénzét. Utóbbit valódi fizetőeszközzel is pótolhatják a szerencsejátékosok, ha kifogytak a virtuális valutából.

