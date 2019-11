Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi forrását, az iparűzési adót mindenek előtt a közösségi közlekedésre kell fordítania. Borsot viszont törhetnek erre hivatkozva Karácsony orra alá 2021 közepétől.","shortLead":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi...","id":"20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a13ac-51fa-4106-9d44-24f1d41ce977","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","timestamp":"2019. november. 13. 15:00","title":"A kormány meg akarja kötni Karácsony kezét, de így nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","shortLead":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","id":"20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7f0acf-b1fa-475b-b3b2-e990ce4b712c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","timestamp":"2019. november. 15. 08:34","title":"Ellenőrizze a téli gumiját, mielőtt a rendőr teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c84a1-e654-473b-a16b-c4a76ab1acfb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191113_Marabu_FekNyuz_Haveri_gesztus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991c84a1-e654-473b-a16b-c4a76ab1acfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ff340-5142-46c5-be2e-da7813114ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Marabu_FekNyuz_Haveri_gesztus","timestamp":"2019. november. 13. 15:29","title":"Marabu FékNyúz: Haveri gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","shortLead":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","id":"20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b19d80-0520-49b4-9900-5d14cf81b2e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","timestamp":"2019. november. 13. 14:53","title":"Ellenőrzik jövőre a csokos támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bfc3ee-edd0-4ac4-973c-d63793ac09b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modern kori német parlament történelmében először fordult elő, hogy egy bizottsági elnököt kizártak a testületből. Ez most az antiszemitizmussal vádolt Stephan Brandner esetében történt meg.","shortLead":"A modern kori német parlament történelmében először fordult elő, hogy egy bizottsági elnököt kizártak a testületből...","id":"20191114_Peldanelkuli_dontest_hozott_a_nemet_parlament_az_antiszemitizmussal_vadolt_AfDs_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bfc3ee-edd0-4ac4-973c-d63793ac09b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c08b4e-de81-4708-8742-76e647bd7ed1","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Peldanelkuli_dontest_hozott_a_nemet_parlament_az_antiszemitizmussal_vadolt_AfDs_ellen","timestamp":"2019. november. 14. 17:30","title":"Példa nélküli döntést hozott a német parlament az antiszemitizmussal vádolt AfD-s ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin, a mozikban jelenleg futó Drakulics elvtársban pedig bebizonyítja, hogy a szemérmetlen komédiázás is nagyon megy neki. A Kádár-korabeli romantikus vámpírvígjátékban fergetegesen vicces alakítást nyújt a Katona József Színház 43 éves művésze, aki elárulta, megkapta-e végül az elégtételt Andy Vajnától, mi a gáz a hazai filmforgalmazásban, illetve hogyan rakta össze ennek a „megfelelési kényszeres tuloknak a figuráját”. ","shortLead":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin...","id":"20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be23872-9f18-4a45-83a4-3a79fd3c3ffb","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 13. 20:00","title":"Nagy Ervin: Szeretek az öntelt magyar macsó típusból hülyét csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik a pénzt.\r

","shortLead":"Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik...","id":"20191114_kormanyzati_kampany_kommunikacio_rogan_antal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a571452-0870-4fab-94f2-d5f4bb4eb1c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_kormanyzati_kampany_kommunikacio_rogan_antal","timestamp":"2019. november. 14. 14:26","title":"Megint elköltenek 2,9 milliárdot kormányzati kampányokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten betegedtek meg, egyikük kritikus állapotban van. Mások is kapcsolatba kerültek velük.","shortLead":"Ketten betegedtek meg, egyikük kritikus állapotban van. Mások is kapcsolatba kerültek velük.","id":"20191114_tudopestis_beteg_peking","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f664f302-8723-42a3-83cc-d9ebf5ab6bcc","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_tudopestis_beteg_peking","timestamp":"2019. november. 14. 05:07","title":"Pestises betegeket kezelnek Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]