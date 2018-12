Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült, hogy csak elcaminózik egyet.","shortLead":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült...","id":"20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be90255-8ed9-4010-b07c-43485acdb995","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","timestamp":"2018. december. 08. 07:15","title":"Lagzi Lajcsi hosszú, nagyon hosszú gyaloglásba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79","c_author":"","category":"itthon","description":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","shortLead":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","id":"20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eda377-7546-437f-af7f-ab5747385d77","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","timestamp":"2018. december. 07. 10:45","title":"Meghalt Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik gép véletlenül kilyukasztotta a csomagolást.","shortLead":"Az egyik gép véletlenül kilyukasztotta a csomagolást.","id":"20181206_Kiszorodott_medveriaszto_miatt_kellett_korhazba_vinni_az_Amazon_dolgozoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9b6f6f-792d-451a-ab1f-1a1959804ad2","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Kiszorodott_medveriaszto_miatt_kellett_korhazba_vinni_az_Amazon_dolgozoit","timestamp":"2018. december. 06. 22:00","title":"Kiszóródott medveriasztó miatt kellett kórházba vinni az Amazon dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mindent maga alá gyűrő pártsajtó-cég megteremtése nem közügy, sőt ellentétes a közérdekkel, írja kemény hangú közleményében a Magyar Újságírók Szövetsége, ezért az alkotmánybírósághoz fordulnak.","shortLead":"A mindent maga alá gyűrő pártsajtó-cég megteremtése nem közügy, sőt ellentétes a közérdekkel, írja kemény hangú...","id":"20181206_Vegre_kiallt_a_MUOSZ_az_alkotmanybirosaghoz_fordul_a_fideszes_mediamamut_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e932dc-c88b-466c-bc47-b0c8f1559887","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Vegre_kiallt_a_MUOSZ_az_alkotmanybirosaghoz_fordul_a_fideszes_mediamamut_miatt","timestamp":"2018. december. 06. 12:09","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordul a MÚOSZ a fideszes médiagóliát miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének elutasítása után is.","shortLead":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének...","id":"20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13baf5db-bb89-49cc-ab02-bf3a9b44df7b","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","timestamp":"2018. december. 07. 13:33","title":"Mégsem mond le a szlovák külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","shortLead":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","id":"20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb609cb5-b04b-487f-9e0f-ee337c6d2b0c","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","timestamp":"2018. december. 07. 13:29","title":"Majdnem kipusztult, de most újra szabadon élhet ez a kis erszényesnyúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d599ca2d-ac7e-48c7-9778-4c94afb18a6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 1,2 milliárd forintot csoportosított át a 2018-as költségvetésben „nemzetközi sportesemények megrendezését célzó pályázatok” előkészítésére, illetve a fővárosi agglomeráció fejlesztésére – derül ki egy kormányhatározatból.","shortLead":"A kormány 1,2 milliárd forintot csoportosított át a 2018-as költségvetésben „nemzetközi sportesemények megrendezését...","id":"20181206_A_jovo_elkezdodott_a_kormany_2020bol_szerzett_penzt_sportesemenyekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d599ca2d-ac7e-48c7-9778-4c94afb18a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e54c90-c19e-4e71-8e63-24c96e5f210b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_A_jovo_elkezdodott_a_kormany_2020bol_szerzett_penzt_sportesemenyekre","timestamp":"2018. december. 06. 16:56","title":"Nagy időmágus a kormány, 2020-ból szerzett pénzt sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig betörés és rablás miatt ült, de hamarosan kezdődik az eljárás a soroksári futónő ügyében, amit a férfi valószínűleg a rácsok mögül fog követni.","shortLead":"Eddig betörés és rablás miatt ült, de hamarosan kezdődik az eljárás a soroksári futónő ügyében, amit a férfi...","id":"20181207_Kiengedtek_a_bortonbol_a_soroksari_gyilkossag_gyanusitottjat_de_rogton_el_is_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2a5857-2f6f-4708-aae4-61f2f59d2ad4","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Kiengedtek_a_bortonbol_a_soroksari_gyilkossag_gyanusitottjat_de_rogton_el_is_fogtak","timestamp":"2018. december. 07. 10:14","title":"Kiengedték a börtönből a soroksári gyilkosság gyanúsítottját, de rögtön el is fogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]