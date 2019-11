Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan szeméttelepet építettek korábban Kínában, amelyet a mérnökök akkori elmondása szerint legalább 50 évig használni lehet majd. Mindjárt betelik.","shortLead":"Egy olyan szeméttelepet építettek korábban Kínában, amelyet a mérnökök akkori elmondása szerint legalább 50 évig...","id":"20191115_szemettelep_kina_egetomu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0f1fb9-7fa5-41f0-b367-8d7d471f3f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_szemettelep_kina_egetomu","timestamp":"2019. november. 15. 15:03","title":"50 évre tervezték, de már majdnem megtelt a gigászi szeméttelep Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","shortLead":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","id":"20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fcb6e-3087-484e-899d-364eb2531e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","timestamp":"2019. november. 14. 10:33","title":"Itt visszanézheti az év egyik legjobban várt csillagászati eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47be2db1-c840-4752-b42a-39a435db6801","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kövér László szimplán mocsokgyáros, viszont ifjabb Horn úgy megvédte az apját, hogy az ellenségei se jobban.","shortLead":"Kövér László szimplán mocsokgyáros, viszont ifjabb Horn úgy megvédte az apját, hogy az ellenségei se jobban.","id":"20191114_Revesz_Mikor_arulta_Horn_Gyula_a_hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47be2db1-c840-4752-b42a-39a435db6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d07115-d1e6-48ab-a35e-629c4e9a82bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Revesz_Mikor_arulta_Horn_Gyula_a_hazat","timestamp":"2019. november. 14. 13:11","title":"Révész: Mikor árulta Horn Gyula a hazát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár ismerőst is találhat a statiszták közt.","shortLead":"Akár ismerőst is találhat a statiszták közt.","id":"20191114_Budapesten_forgattak_a_John_Lewis_sarkanyos_karacsonyi_reklamjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dd815a-17ae-4611-a714-9990dac67def","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Budapesten_forgattak_a_John_Lewis_sarkanyos_karacsonyi_reklamjat","timestamp":"2019. november. 14. 16:02","title":"Budapesten forgatták a John Lewis sárkányos karácsonyi reklámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1da30-dbb2-4b70-9559-e1f2a0ea87f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvalósult a civilek ötlete.","shortLead":"Megvalósult a civilek ötlete.","id":"20191115_Ejjel_hajlektalanok_parkolhatnak_az_autok_helyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d1da30-dbb2-4b70-9559-e1f2a0ea87f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a57ff90-5fc0-48b8-bbad-762ba3104932","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Ejjel_hajlektalanok_parkolhatnak_az_autok_helyen","timestamp":"2019. november. 15. 09:49","title":"Éjjel hajléktalanok használhatnak egy ausztrál parkolóházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b4f4f-a445-4dc7-b918-5e77e7f2b929","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy lisszaboni sebész szerint az orvosoknak minden páciensnél rá kellene kérdezniük, hogy milyen kiegészítő készítményt szednek.","shortLead":"Egy lisszaboni sebész szerint az orvosoknak minden páciensnél rá kellene kérdezniük, hogy milyen kiegészítő készítményt...","id":"20191114_gyogynoveny_terapia_rakbeteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc5b4f4f-a445-4dc7-b918-5e77e7f2b929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926da460-f2ff-4f3b-8f5a-dbcd9be08bed","keywords":null,"link":"/elet/20191114_gyogynoveny_terapia_rakbeteg","timestamp":"2019. november. 14. 13:53","title":"A gyógynövényes terápiák többet árthatnak, mint segíthetnek a rákos betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Távoltartási indítványt terjesztett elő az ügyészség a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében.","shortLead":"Távoltartási indítványt terjesztett elő az ügyészség a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében.","id":"20191115_brutalisan_megvert_no_orosz_bernadett_tavoltartas_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a432b7-c209-45ce-8e28-008180c25c5d","keywords":null,"link":"/elet/20191115_brutalisan_megvert_no_orosz_bernadett_tavoltartas_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 15. 10:50","title":"Lépett az ügyészség az összevert bujáki nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kereső mobilos verziója ezentúl segít, hogy egy angol szót helyesen ejtsünk ki.","shortLead":"A Google kereső mobilos verziója ezentúl segít, hogy egy angol szót helyesen ejtsünk ki.","id":"20191114_google_nyelvtanulas_kiejtes_szavak_kiejtese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a776c-48c6-43ea-8e41-a13069f60e88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_google_nyelvtanulas_kiejtes_szavak_kiejtese","timestamp":"2019. november. 14. 20:03","title":"Nagy segítség lehet a nyelvet tanulóknak a Google új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]