[{"available":true,"c_guid":"72bb9d73-3d01-4d43-b4dd-ba7cda033f9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Először nyitott vidéki éttermet a Padthai Wokbar.","shortLead":"Először nyitott vidéki éttermet a Padthai Wokbar.","id":"20191116_Gyorbe_is_betette_a_labat_egy_budapesti_etteremlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bb9d73-3d01-4d43-b4dd-ba7cda033f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04f3f1a-4a26-4d65-9143-7b383c85fbd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191116_Gyorbe_is_betette_a_labat_egy_budapesti_etteremlanc","timestamp":"2019. november. 16. 17:53","title":"Győrbe is betette a lábát egy budapesti étteremlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már a szállodacsoport is szabadulna tőlük, cserébe benyelne pár évnyi áfacsökkentést, ráadásul rájuk hárítaná az új turisztikai adót.","shortLead":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már...","id":"20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ced49-b952-4c2b-8cba-9fd08564a615","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","timestamp":"2019. november. 17. 13:30","title":"Üdülési jogok: a legnagyobb szállodacsoport megválna az ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","shortLead":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","id":"20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726c19ec-7994-4c32-a9c7-8531624a1a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","timestamp":"2019. november. 16. 20:47","title":"Hatmilliót fizet Dánia a menekülteknek, ha hazatérnek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023c849e-f643-424b-b35e-307da929e444","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészségtelenné teszik a szívet az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek – derült ki egy tanulmányból, melyet az Amerikai Szív Egyesület idei philadelphiai ülésén mutattak be.","shortLead":"Egészségtelenné teszik a szívet az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek – derült ki egy tanulmányból, melyet...","id":"20191116_egeszsegtelen_ultrafeldolgozott_elelmiszerek_hatasa_cdc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=023c849e-f643-424b-b35e-307da929e444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3445fe2-ff57-4abb-b17b-4137ea0b5751","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_egeszsegtelen_ultrafeldolgozott_elelmiszerek_hatasa_cdc","timestamp":"2019. november. 16. 12:03","title":"Jobb, ha nem eszik belőlük: nagyon károsnak bizonyultak az ultrafeldolgozott élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1813c7-9142-47b8-988e-932467b790c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Andrej Babis lemondását követelők szerint nem szabad megengedni, hogy náluk is a magyarországihoz hasonló helyzet alakuljon ki.","shortLead":"Az Andrej Babis lemondását követelők szerint nem szabad megengedni, hogy náluk is a magyarországihoz hasonló helyzet...","id":"20191116_Szazezrek_vonultak_a_pragai_utcakra_a_kormanyfo_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1813c7-9142-47b8-988e-932467b790c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff4d385-7185-49f1-906a-594676a68439","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Szazezrek_vonultak_a_pragai_utcakra_a_kormanyfo_ellen","timestamp":"2019. november. 16. 18:16","title":"Százezrek vonultak a prágai utcákra a kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A maga kegyetlen, elégikus módján kifejezetten szép film Az ír, és persze nagyszerű együtt látni Robert De Nirót, Joe Pescit és Al Pacinót, ám a digitális fiatalítás belerondít az élménybe. És azért a streaming-premier előtt mindenképp érdemes megnézni moziban. Kritika. ","shortLead":"A maga kegyetlen, elégikus módján kifejezetten szép film Az ír, és persze nagyszerű együtt látni Robert De Nirót, Joe...","id":"20191116_Scorsese_harom_es_feloras_gengsztertemetest_rendezett_a_Netflixnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d254484-6e7d-4500-9486-a1fb34d74f35","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Scorsese_harom_es_feloras_gengsztertemetest_rendezett_a_Netflixnek","timestamp":"2019. november. 16. 20:00","title":"Scorsese három és félórás gengsztertemetést rendezett a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több évtizede nem volt ilyen: több száz oldalnyi titkos irat szivárgott ki a muszlimok kínai internálásáról. Megdöbbentő részletek láttak napvilágot a programról.","shortLead":"Több évtizede nem volt ilyen: több száz oldalnyi titkos irat szivárgott ki a muszlimok kínai internálásáról...","id":"20191117_A_kinaiak_szerint_is_atnevelo_taborok_az_atnevelo_taborok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b884c4a-856a-4f0e-9b55-a89fcc4604bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_A_kinaiak_szerint_is_atnevelo_taborok_az_atnevelo_taborok","timestamp":"2019. november. 17. 17:22","title":"A kínaiak szerint is átnevelő táborok az átnevelő táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","shortLead":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","id":"20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5354c-c1fd-48f0-84e8-db9995912902","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","timestamp":"2019. november. 16. 19:50","title":"A orvvadászattal gyanúsított fideszes szerint ő csak önvédelemből lőtt a vadkanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]