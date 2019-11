Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem kizárt, hogy a döntéshez Mészáros Lőrinc új szerzeményének is köze van. Pont azokkal megy szembe a döntés, akikre a kormány támaszkodna.","shortLead":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem...","id":"20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aee3f0-cee8-4f1f-9f6e-dc8f23195251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"A kávéfőzőgyár után most az agrárkar rogyhat rá Szarvasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kocsis Máté egy sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Tordai Bencét, hogy fenyegeti a fideszeseket a parlamentben, Tordai szerint ez rágalmazás. ","shortLead":"Kocsis Máté egy sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Tordai Bencét, hogy fenyegeti a fideszeseket a parlamentben, Tordai...","id":"20191120_Tordai_Bence_ragalmazas_miatt_beperli_Kocsis_Matet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d418dfd-5d1f-4cf6-b7ea-ad63051d8c83","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Tordai_Bence_ragalmazas_miatt_beperli_Kocsis_Matet","timestamp":"2019. november. 20. 19:32","title":"Tordai Bence rágalmazás miatt beperli Kocsis Mátét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","shortLead":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","id":"20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87eb4fa-5238-4021-b072-b6414f232836","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","timestamp":"2019. november. 20. 09:21","title":"Megérkezett a VW Passat elektromos utódja, ami közel 600 kilométeres hatótávú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre ítélhető. ","shortLead":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre...","id":"20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f09a6-83d4-4a04-9e33-3d229f8c046a","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","timestamp":"2019. november. 19. 07:07","title":"A fenyegető üzenetekért is börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f2e8fd-e8d2-497c-b242-f99112b40f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek német gyerekek, miután egy erős mágnes segítségével világháborús lőszereket húztak partra egy tóból.","shortLead":"Nagyot néztek német gyerekek, miután egy erős mágnes segítségével világháborús lőszereket húztak partra egy tóból.","id":"20191118_vilaghaborus_lovedek_loszer_magnes_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f2e8fd-e8d2-497c-b242-f99112b40f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d567f-e3a0-465a-81ea-efad3ccd343b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_vilaghaborus_lovedek_loszer_magnes_nemetorszag","timestamp":"2019. november. 18. 20:33","title":"Világháborús lövedékeket fogtak ki egy tóból német gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudni akarják, hogy érintheti-e őket a Katonában lefolytatott vizsgálat, a színház azonban nekik sem mondott eddig semmit erről.","shortLead":"Tudni akarják, hogy érintheti-e őket a Katonában lefolytatott vizsgálat, a színház azonban nekik sem mondott eddig...","id":"20191120_A_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_is_vizsgalja_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_tortenteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cdb9cf-c518-4632-a00a-0bd594d70ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_A_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_is_vizsgalja_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_tortenteket","timestamp":"2019. november. 20. 14:20","title":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem is vizsgálja a Katona József Színházban történteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gothár Péter bevallotta a zaklatást, a Bizottság kiigazításokat vár a kormánytól, az Üllői út közepén landolt egy mentőhelikopter. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gothár Péter bevallotta a zaklatást, a Bizottság kiigazításokat vár a kormánytól, az Üllői út közepén landolt...","id":"20191120_Radar360_bocsanatkeresre_koteleztek_a_kormanyt_Orban_helyere_ult_egy_jobbikos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76501235-3b7c-4b6e-a096-0c9283998f79","keywords":null,"link":"/360/20191120_Radar360_bocsanatkeresre_koteleztek_a_kormanyt_Orban_helyere_ult_egy_jobbikos","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"Radar360: bocsánatkérésre kötelezték a kormányt, Orbán helyére ült egy jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli időjárás, a havazás, illetve a nagymennyiségű eső miatt. Egy férfi életét vesztette, többen megsérültek a földcsuszamlások következtében és a lezúduló kőlavinától.","shortLead":"Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban és Karintiában a rendkívüli...","id":"20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00fd90eb-b52a-48b7-a635-acd753e1bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bc316-1df7-4fb7-b442-3665c0806c06","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Havazas_kolavina_foldcsuszamlas__rajar_a_rud_Stajerorszagra","timestamp":"2019. november. 18. 21:07","title":"Havazás, kőlavina, földcsuszamlás - rájár a rúd Stájerországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]