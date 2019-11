Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhely rendelkezik az országban a második legnagyobb bevételével.","shortLead":"A megyeszékhely rendelkezik az országban a második legnagyobb bevételével.","id":"20191119_Iparuzesi_ado_Gyor_lehet_az_egyik_legnagyobb_vesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2ff4dc-527f-48e0-9aef-7acc55a25fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Iparuzesi_ado_Gyor_lehet_az_egyik_legnagyobb_vesztes","timestamp":"2019. november. 19. 11:39","title":"Iparűzési adó: Győr lehet az egyik legnagyobb vesztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket.","shortLead":"Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket.","id":"20191119_Az_oroszok_forradalmasitjak_a_kozlekedesi_lampat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce01874-8c72-404a-9dae-046b4a5b6aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Az_oroszok_forradalmasitjak_a_kozlekedesi_lampat","timestamp":"2019. november. 19. 17:16","title":"Az oroszok forradalmasítják a közlekedési lámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf592c0-e2fd-4a80-9ba4-5104ba4bc05d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rapper, színész és önjelölt \"legszexibb férfi\".","shortLead":"Rapper, színész és önjelölt \"legszexibb férfi\".","id":"20191119_Snoop_Dogg_2019_legszexibb_ferfija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf592c0-e2fd-4a80-9ba4-5104ba4bc05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48adab27-a7bf-4162-ab21-6fb52eb60ca6","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Snoop_Dogg_2019_legszexibb_ferfija","timestamp":"2019. november. 19. 10:26","title":"Snoop Dogg úgy döntött, hogy ő 2019 legszexibb férfija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan dolog történt az Országgyűlésben: az összes kormánypárti képviselő támogatta a Párbeszéd-frakció indítványának sürgős tárgyalását. Ez azt jelenti, hogy két hét múlva az Alaptörvényből is törölhetik a különálló közigazgatási bíróságokat.","shortLead":"Szokatlan dolog történt az Országgyűlésben: az összes kormánypárti képviselő támogatta a Párbeszéd-frakció...","id":"20191118_alaptorveny_modositas_parbeszed_kozigazgatasi_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc761c52-ab10-4bf1-8226-49c03d60e8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_alaptorveny_modositas_parbeszed_kozigazgatasi_birosag","timestamp":"2019. november. 18. 17:05","title":"Ilyen is ritkán van: a kormány támogatja az ellenzéki Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be is mutatták énektudásukat. Nem szpojlerezünk, de ez nem a Nélküled. És nem finomkodtak. A meccset kövesse a hvg.hu percről percre tudósításában.","shortLead":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be...","id":"20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bdbf96-a768-451a-945a-27966da11890","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. november. 19. 16:57","title":"Cardiffból jelentjük: a magyar szurkolók dalban mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","shortLead":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","id":"20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60924ff8-5bd5-4a3b-88fe-d9f7c688c24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","timestamp":"2019. november. 19. 14:05","title":"Minden idők legjobb októberét produkálta az uniós újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ebben a parlamentben olyan sok dolgunk már nincs – véli Hadházy Ákos, de szerinte nem kell mindenkinek kivonulnia az Országházból. Kerpel-Fronius Gábor momentumos főpolgármester-helyettes szerint ha a Momentum parlamenti párt lenne, kivonulnának.","shortLead":"Ebben a parlamentben olyan sok dolgunk már nincs – véli Hadházy Ákos, de szerinte nem kell mindenkinek kivonulnia...","id":"20191119_Hadhazy_Ez_nem_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069e6a63-4b47-452f-9348-354cd90b1b81","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Hadhazy_Ez_nem_demokracia","timestamp":"2019. november. 19. 05:30","title":"Hadházy: Ez nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet játszott az is, hogy az Egyesült Államok, sőt talán a világ történelmében is az övé volt az utolsó nem digitalizált nemzedék, amelynek a gyerekkora nincs fent a felhőben, hanem jobbára analóg formában maradt meg. A Rendszerhiba című önéletrajzában azonban nemcsak az analóg emlékeket siratja el, hanem az internetet is, amellyel felnőtt és amely felnevelte. Snowdennél ugyanis talán senki sem tudja jobban, hogy amit ma megosztunk, az már nem a miénk. ","shortLead":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet...","id":"20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef73644-a45e-4a7a-84a8-7ee4780691b9","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","timestamp":"2019. november. 18. 15:00","title":"Edward Snowden: Az emlékeinket már nem tudjuk kitörölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]