Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","shortLead":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","id":"20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b097bda0-26de-41f5-b2bf-1ee2b4ea4b2a","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","timestamp":"2019. november. 20. 06:53","title":"Szíria ellenséges célpontokra lőtt Damaszkusz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért. A fővárosi színház tegnapi közleménye ennek ellentmond, ők ugyanis több sértettről írtak. A Színház és Filmművészeti Egyetem közleménye szerint náluk az intézményben tanító Gothár maga kezdeményezett etikai vizsgálatot. ","shortLead":"A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért...","id":"20191120_Gothar_Peter_bevallotta_elfogadhatatlan_modon_kozeledett_egy_kolleganojehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab7f3f7-4e56-4405-a313-9b9bf67aa202","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Gothar_Peter_bevallotta_elfogadhatatlan_modon_kozeledett_egy_kolleganojehez","timestamp":"2019. november. 20. 15:01","title":"Gothár Péter bevallotta, \"elfogadhatatlan módon\" közeledett egy kolléganőjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, kurátor, író, Peggy Guggenheim unokája – és most már Moholy-Nagy-díjas is. ","shortLead":"A velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, kurátor, író, Peggy Guggenheim unokája – és most már...","id":"20191119_Karole_P_B_Vail_az_idei_ev_MoholyNagydijasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b63e17-9514-4a99-a529-0f969ea434ab","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Karole_P_B_Vail_az_idei_ev_MoholyNagydijasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:00","title":"Karole P. B. Vail az idei év Moholy-Nagy-díjasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi sportos divatterepjárója ugyanolyan gyorsan tud száguldani, mint a Lamborghini Urus. Vagyis 300 km/h felett. ","shortLead":"Az Audi sportos divatterepjárója ugyanolyan gyorsan tud száguldani, mint a Lamborghini Urus. Vagyis 300 km/h felett. ","id":"20191121_600_loeros_monstrumkent_debutalt_az_audi_rs_q8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aae0f1-c9fc-47bc-a44e-a5892a54190b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_600_loeros_monstrumkent_debutalt_az_audi_rs_q8","timestamp":"2019. november. 21. 09:21","title":"600 lóerős monstrumként debütált az Audi RS Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","shortLead":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","id":"20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab50bc4-643e-4e38-8aec-3b1921c72838","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","timestamp":"2019. november. 21. 07:59","title":"Egész éjjel vitáztak a képviselők a parlamentben az új házszabályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer összejött, nem biztos, hogy a jövőben is össze fog jönni. De még ha a gyerekek nem a szülők klónjai, és ha a közös halmaz kicsi is, értő odafigyeléssel megtalálható és megőrizhető a harmónia.","shortLead":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer...","id":"20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add72a8-72aa-4cfe-83be-af160d0d8c2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","timestamp":"2019. november. 21. 08:30","title":"Ha nagyon más a szülő és a gyerek személyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","shortLead":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","id":"20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603f401d-1d53-49ba-89f3-79e66dbee49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","timestamp":"2019. november. 20. 19:46","title":"Nem használták a biztonsági övet a halálos balesetek több mint felénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121ea90-f2be-416b-8494-b98defe953d0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kovács András Péter a Puskás Aréna avatása után képzelte el, milyen beszédet mondott volna a stadion felszentelésekor. A sorsdöntő EB-selejtező előtt minden áldás jól jöhet.","shortLead":"Kovács András Péter a Puskás Aréna avatása után képzelte el, milyen beszédet mondott volna a stadion felszentelésekor...","id":"20191119_Duma_Aktual_Puskas_Arena_szentelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6121ea90-f2be-416b-8494-b98defe953d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf473ebf-4904-42f4-a9e0-b48acc0c7495","keywords":null,"link":"/360/20191119_Duma_Aktual_Puskas_Arena_szentelese","timestamp":"2019. november. 19. 15:00","title":"Az ige erejével segítette volna focistáinkat Wales ellen a Duma Aktuál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]