A Google Maps egyik érdekessége, hogy algoritmusa és a begyűjtött adatok révén új helyeket is felajánl, melyek jó eséllyel tetszenek majd a felhasználónak. Ez alatt általában bárokat, kávézókat, éttermeket kell érteni. Bár a funkció most is jól működik, a Google úgy döntött, ideje még hasznosabbá tenni.

A keresőcég ehhez egy új megoldáshoz nyúl, amellyel az is lehetségessé válik, hogy az alkalmazásban legtöbb (és legjobb) visszajelzést írókat követni tudják a felhasználók. Olyan véleményvezérekről van szó, akiket a Google elég megbízhatónak tart ahhoz, hogy gondolataikat másokkal is megosszák.Őket Local Guides-nak nevezi a cég, mert sok információval rendelkeznek, és jól tudják, mit érdemes kipróbálni.

Az új funkció lényege, hogy az útikalauzokat a felhasználók bekövethetik, így mindig első kézből értesülhetnek arról, melyik éttermet vagy kávézót tartják jobbnak a szolgáltatás ínyencei. A Google új profilt is készít segítőinek, akik adatlapjukon rövid bemutatkozást írhatnak magukról, és arról, a város melyik részét ismerik úgy, mint a tenyerüket.

Az útikalauzok oldalán leírásokat és fotókat is találhatnak a felhasználók, így például egy-egy fogást nem csak szóban lehet megismerni, a követők láthatják is, pontosan miről írt a kritikus. A képeket lájkolni lehet és természetesen akármelyik ismerősnek továbbküldhetők. Ezzel az esti vacsoraszervezés is könnyebbé tehető, hiszen egy fotó alapján valószínűleg a közösség is gyorsabban tud dönteni.

A fejlesztés egyelőre kilenc nagyvárosban kezd működni, név szerint Londonban, New Yorkban, San Franciscóban, Tokióban, Sao Paulóban, Bangkokban, Delhiben és Oszakában, valamint Mexikóvárosban. Azt nem tudni, hogy Magyarországra mikor költözik be, de mivel a felfedezős funkció most is elérhető, gyanús, hogy a Google ezt is elkészíti.

