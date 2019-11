Nem az a baj, hogy Grégoire Divaret-Chauveau kitalált valamit, hanem hogy meg is valósította. A francia fejlesztő a Codevember nevű kezdeményezéshez csatlakozva november minden napján nekiáll teljesíteni valamilyen kisebb programozási kihívást. A játék témakörben arra jutott, házasítja a Tetrist és a Snake-et. Ezt a két játékot egyszerre játszani még két készüléken sem túl könnyű, de aki nem tud elképzelni annál nagyobb kihívást, most kipróbálhatja, milyen is, ha egy monitoron, egy billentyűzettel irányítva kell művelni a dolgot.

Az ide kattintva elérhető böngészős játékban a képernyő bal oldalán zajlik a tetrisezés, jobb oldalán pedig halad a piros négyzetekre éhes kígyó, amely önmagába és a falba sem ütközhet. A játékokat – egyszerre mindkettőt – a klaviatúránkon lévő nyilakkal (vagy ha jobban kézre esik, akkor a W-A-S-D billentyűkkel) irányíthatjuk, ezek mellé jön még a Space gomb, mellyel azonnal az ablak aljára parancsolhatjuk a fentről érkező elemet. (A tetrisbéli forgatásra a felfele nyíl szolgál.)

Ha megnyomjuk a balra mutató nyilat, akkor a Tetrisben lévő építőelem balra lép egyet (mint mindig), és a Snake-ben lévő kígyó is balra fordul (ahogy azt megszokhattuk). Ez eddig rendben is lenne, csakhát ugyanaz a lépés nagyon ritkán jön ki jól mindkét ablakban. Arról már nem is beszélve, hogy a figyelem ilyen mértékű megosztása sem túl egyszerű feladat.

Aki a kihívásokat és a kávét egyaránt szereti, annak érdemes még a játék indítása előtt döntenie, ma melyiket választja. A kettő együttes alkalmazása esetén veszélyes magasságokba szökhet a vérnyomás.

