Egy svájci magángyűjtő birtokába került, az új tulajdonos a nagyjából 352 millió forintnak megfelelő 1,050 millió eurót fizetett az 1462-ben készült könyvritkaságért – jelentette be a Ketterer Kunst aukciósház szóvivője. Egy bibliaszakértő kétmillió eurót is el tudott volna képzelni, az aukciósház egymillió eurós leütési árral számolt, végül utóbbi jóslat teljesült. Még így is ez a legdrágább biblia, amelyet Németországban valaha elárvereztek.

© Ketterer Kunst

A Biblia latinát Gutenberg utódai, Johannes Fust és Peter Schöffer készítették. A 481 lapból álló könyvet teljes egészében pergamenre nyomtatták, és Itáliában kapott színes és arany iniciálékat. Utolsó oldalára pirossal írták rá a készítők nevét és az előállítás dátumát, ez az első impresszum egy nyomtatott könyvben.

A Fust–Schöffer-féle bibliából kétszáz-kétszázötven készülhetett, mintegy kilencven maradt fenn, de legnagyobb részt töredékekben. Teljes egészében körülbelül húsz könyv van meg, és ezekből csak három található magántulajdonban, a többit könyvtárakban, levéltárakban őrzik.

