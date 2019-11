Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26b2215a-1717-4798-8462-5939516ad74d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Elbocsátások kezdődnek az Audi két németországi gyárában, de lesznek területek, ahol létszámfejlesztést terveznek.","shortLead":"Elbocsátások kezdődnek az Audi két németországi gyárában, de lesznek területek, ahol létszámfejlesztést terveznek.","id":"20191126_Az_Audinal_9500_fos_leepitesre_keszulnek_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b2215a-1717-4798-8462-5939516ad74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931b0ff-71d5-41f5-a484-0a72c354ffd2","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Az_Audinal_9500_fos_leepitesre_keszulnek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 26. 15:05","title":"Az Audi 9500 fős leépítésre készül Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy Molnár Péter sokkal jobban van, radikális életmódváltásba kezdett. ","shortLead":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy...","id":"20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdc8c3-75a8-4e84-951e-60283f1c0b28","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","timestamp":"2019. november. 27. 10:11","title":"Rengeteget fogyott Kálloy Molnár Péter, miután tavaly mentő vitte el egy előadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nők elleni erőszak felszámolásának világnapján rendhagyó módon emlékeztek meg egy milánói kórházban az áldozatokról. A kiállítás ötlete egy sebésztől jött, akit 26 éves praxisa alatt sokkolt, hogy mennyi nő válik a párja áldozatává. ","shortLead":"A nők elleni erőszak felszámolásának világnapján rendhagyó módon emlékeztek meg egy milánói kórházban az áldozatokról...","id":"20191126_Mellkasba_furt_konyhakes_kettehasitott_sipcsont__bantalmazott_nok_rontgenkepeit_allitottak_ki_egy_olasz_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d748c7f1-3364-4cd0-8d69-b4e5cb2cc9a5","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Mellkasba_furt_konyhakes_kettehasitott_sipcsont__bantalmazott_nok_rontgenkepeit_allitottak_ki_egy_olasz_korhazban","timestamp":"2019. november. 26. 13:55","title":"Mellkasba szúrt konyhakés, kettéhasított sípcsont – bántalmazott nők röntgenképeit állították ki egy olasz kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a334fdd5-28a6-4f69-b46d-8936fbc80bfc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar közéleten edződött nézők otthon érezhetik magukat, ha jegyet váltanak a spanyol politika legfelsőbb szintjeit átszövő korrupciót bemutató thrillerre. ","shortLead":"A magyar közéleten edződött nézők otthon érezhetik magukat, ha jegyet váltanak a spanyol politika legfelsőbb szintjeit...","id":"201947_film__mashol_ring_a_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a334fdd5-28a6-4f69-b46d-8936fbc80bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45580003-34b6-4c17-9d6d-dd8c57131da1","keywords":null,"link":"/360/201947_film__mashol_ring_a_rendszer","timestamp":"2019. november. 26. 10:00","title":"Akár Magyarországon is játszódhatna a spanyol politikai thriller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","id":"20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee65e9-4aa6-4085-ba16-409565062ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","timestamp":"2019. november. 26. 07:08","title":"Gulyás szerint már eldőlt, hogy megépül az atlétikai stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","shortLead":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","id":"20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be238b8e-59ab-415f-a98d-40f0f6e318af","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","timestamp":"2019. november. 26. 16:36","title":"Hárommilliárd forintos megbízást nyert el a Mészáros és Mészáros Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","shortLead":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","id":"20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152bfec1-fb09-482c-a757-98407b90bc15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 27. 07:01","title":"Több millió forint pluszpénzt kapnak a ki nem vett szabadságaik után a bukott polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt több mint ezren írták alá azt a petíciót, amelyben a MÁV december közepétől érvényes, új menetrendjének bevezetése ellen indítottak. A változással négy vonat menetideje lenne rövidebb, de tizennyolcé jelentősen nőne, és összesen negyvenegy csatlakozás szűnne meg, de a szegedi tömegközlekedést is felforgatná.","shortLead":"Egy nap alatt több mint ezren írták alá azt a petíciót, amelyben a MÁV december közepétől érvényes, új menetrendjének...","id":"20191126_Ujabb_MAV_ellenes_lazadas_alairasokat_gyujtenek_az_uj_szegedi_vasuti_menetrend_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c4bbac-bbe8-4b12-ae13-cd7ebb50853c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Ujabb_MAV_ellenes_lazadas_alairasokat_gyujtenek_az_uj_szegedi_vasuti_menetrend_miatt","timestamp":"2019. november. 26. 13:45","title":"Aláírásokat gyűjtenek az új szegedi vasúti menetrend miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]