[{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök kabinetfőnöke után Konrad Mizzi máltai turisztikai miniszter is bejelentette lemondását a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró 2017-es meggyilkolásával kapcsolatban egyre terebélyesedő botrány miatt. Christian Cardona gazdasági miniszter pedig közölte, hogy felfüggeszti kormányzati tevékenységét.","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnöke után Konrad Mizzi máltai turisztikai miniszter is bejelentette lemondását a Daphne...","id":"20191126_malta_ujsagiro_gyilkossag_miniszter_kabinetfonok_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8a1d4-05fb-4eac-b566-6ba5548aab4f","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_malta_ujsagiro_gyilkossag_miniszter_kabinetfonok_lemondas","timestamp":"2019. november. 26. 18:12","title":"Miniszter és kabinetfőnök mondott le a máltai újságíró-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Galatasaray és a Club Brugge döntetlenje a csoportbéli ellenfélnek kedvezett.","shortLead":"A Galatasaray és a Club Brugge döntetlenje a csoportbéli ellenfélnek kedvezett.","id":"20191126_Meg_palyara_sem_lepet_de_tovabbjutott_a_Real_Madrid_es_a_Paris_SaintGermain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171cffa9-2679-4e11-8ce3-e1d26c4dd049","keywords":null,"link":"/sport/20191126_Meg_palyara_sem_lepet_de_tovabbjutott_a_Real_Madrid_es_a_Paris_SaintGermain","timestamp":"2019. november. 26. 21:42","title":"Még pályára sem lépett, de továbbjutott a Real Madrid ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decebb62-dcbf-4a89-89e7-a052461b69c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére semmilyen hangulatfestő zene nem szól a videó alatt, csak a motor és az abroncsok zaja.","shortLead":"Szerencsére semmilyen hangulatfestő zene nem szól a videó alatt, csak a motor és az abroncsok zaja.","id":"20191127_Hat_perces_tomeny_vezetestechnikai_trening_ahogy_a_72_eves_Walter_Rohrl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decebb62-dcbf-4a89-89e7-a052461b69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3bcda9-d413-4b54-b56c-4a9996e7f236","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Hat_perces_tomeny_vezetestechnikai_trening_ahogy_a_72_eves_Walter_Rohrl","timestamp":"2019. november. 27. 16:46","title":"Hatperces tömény vezetéstechnikai tréning, ahogy a 72 éves Walter Röhrl autózik egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c72d47-18dd-43fd-bf02-b11aec5724e9","c_author":"Fábri György","category":"360","description":"A globális felsőoktatási rangsorokban a magyar intézmények egymáshoz viszonyított helyzete nem változott. A régiós egyetemekhez viszonyítva a magyar pozíciók enyhe romlása a jellemző.","shortLead":"A globális felsőoktatási rangsorokban a magyar intézmények egymáshoz viszonyított helyzete nem változott. A régiós...","id":"201947__nemzetkozi_rangsorok__magyar_poziciok__romlas__egy_helyben_lefele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2c72d47-18dd-43fd-bf02-b11aec5724e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872585f1-80bb-4f84-af02-ae51ad914c5c","keywords":null,"link":"/360/201947__nemzetkozi_rangsorok__magyar_poziciok__romlas__egy_helyben_lefele","timestamp":"2019. november. 26. 13:00","title":"A régióban is másodvonalbeliek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c204ee-7ed6-4e52-92f6-2aa13cf8602b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A csúcstechnológia és a hagyomány egyesül abban a városnegyedben, amelyet a Google anyavállalata, az Alphabet tervez felépíteni Toronto tóparti részén.","shortLead":"A csúcstechnológia és a hagyomány egyesül abban a városnegyedben, amelyet a Google anyavállalata, az Alphabet tervez...","id":"20191116_A_Google_varos_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c204ee-7ed6-4e52-92f6-2aa13cf8602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18b726-c779-49be-9ac7-da0dc1c4fefd","keywords":null,"link":"/360/20191116_A_Google_varos_terve","timestamp":"2019. november. 27. 12:25","title":"A Google építi a jövő városát Torontóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913a950c-abd4-404b-9e1b-fa0ca51c1b20","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kispest polgármestere, Gajda Péter nem lát kerületeken átívelő mutyit, a Lackner-felvétel szerinte egy kocsmai locsogás, de támogatja a vizsgálóbizottság felállítását. ","shortLead":"Kispest polgármestere, Gajda Péter nem lát kerületeken átívelő mutyit, a Lackner-felvétel szerinte egy kocsmai...","id":"20191127_Gajda_Peter_letolja_magarol_az_MSZPFidesz_mutyigyanut__videointerju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=913a950c-abd4-404b-9e1b-fa0ca51c1b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48608260-b817-4c7f-8fe3-bb939c60bf2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Gajda_Peter_letolja_magarol_az_MSZPFidesz_mutyigyanut__videointerju","timestamp":"2019. november. 27. 16:00","title":"Gajda Péter letolja magáról az MSZP–Fidesz-mutyi gyanúját – videóinterjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184377cd-ad5b-421c-a302-dbf95ff721fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt.","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt.","id":"20191126_Haromkereku_BMWt_hajtott_egy_reszeg_ferfi_Edelenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=184377cd-ad5b-421c-a302-dbf95ff721fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd4584-0b97-4d38-8e98-4ce6125e4019","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Haromkereku_BMWt_hajtott_egy_reszeg_ferfi_Edelenyben","timestamp":"2019. november. 26. 20:21","title":"Háromkerekű BMW-t hajtott egy részeg férfi Edelényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","shortLead":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","id":"20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ea8769-69ac-4485-999b-bd7c6c2f1eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","timestamp":"2019. november. 26. 09:52","title":"Új történelmi mélypont, 337 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]