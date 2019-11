A videós üzenetek gyors megosztására alkalmas Loom nagyon gyorsan növekszik, a vállalat ezért úgy döntött, ideje a mobilokra fókuszálni. A cégbe az Instagram társalapítói is befektettek.

A videó a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja az egymással való kommunikációnak – hangoztatják a tudósok által már nagyon sokszor bizonyított tényt a Loom kitalálói, akik erre építve készítették el szolgáltatásukat. A cég 2016 óta létezik, de csak most sikerült növekvő fázisba lépnie. A TechCrunch ennek apropóján rövid interjút készített az alapítókkal, miközben néhány kulcsinformációra is fény derült: a szolgáltatást mára havi szinten közel 2 millióan használják, összesen több mint 50 ezer partnerrel az üzleti szférából.

© Loom

A vállalat most újabb hatalmas összegre tett szert, hogy növekedni tudjon: 30 millió dollárt terveznek elkölteni, melynek egy részét a szolgáltatáshoz tartozó iOS és androidos kliensek, illetve a direkt céges felhasználók számára kitalált munkakörnyezet fejlesztésére fordítják. A Loomot most ugyanis asztali körülmények közt lehet csak használni, alkalmazás egyelőre pedig nem is készült hozzá.

Az alapítók szerint a Loom ebben a formában is kiváló munkaeszköz a videós eszmecserékhez, de az alkalmazásokkal együtt egy sokkal jobb platformmá változtathatják szolgáltatásukat. A Loomon kizárólag videóban kommunikálhatnak a partnerek, de olyan megoldásokkal, melyeket másol nem igazán láttunk eddig. Még a videók elkészítése és feltöltése is újszerűnek tűnik.

Feltehetően ezért tetszett meg a cég az Instagram két társalapítójának is, akik mára a Loom befektetői csoportjának tagjai. Kevin Systrom és Mike Krieger szerint a Loomnál hatékonyan kezelik a felmerülő problémákat, és remek vizuális eszközöket adnak a felhasználók kezébe. Ebben a tekintetben a program leginkább a TikTokhoz hasonlítható, ám utóbbival ellentétben itt nincsenek effektek.

© Loom

A szolgáltatás alapítói nem jelöltek ki célcsoportot, de azt mondják, ötletük a vállalati környezetben is ugyanolyan hasznos: a Loommal prezentációk, valamint a betanuló kolléga számára készült gyors instrukciók is előállíthatók. A platform ezen kívül a távmunkához is ideális.

A Loom nem kísérleti projekt, az asztali változat már idehaza is használható. Alapból ingyenes, de egyes funkciók pénzbe kerülnek, illetve havidíjas előfizetői csomag is kérhető, ha a bővebb, jobb változattal dolgozna valaki. A mobilos klienseket 2020-ban tervezik kiadni az üzemeltetők.

Ha értesülni szeretne a Loom újdonságairól, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.