[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","shortLead":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","id":"20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6864f0e7-fa2d-4532-80c7-eff56122e357","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 27. 13:40","title":"Gázszagot éreztek, kiürítettek egy áruházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","shortLead":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","id":"20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa24be1-3607-4d82-83a5-25298a8739fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","timestamp":"2019. november. 27. 17:59","title":"Egymás tiszteletben tartására szólít fel a Magyar Színházi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Híreket szinte alig olvasnak, mégis napi több órát töltenek az internet előtt a magyar fiatalok, miközben szinte senki nem figyelmezteti őket, hogy nem kell mindent elhinni, amit a közösségi médiában látnak. Egy új tanulmány szerint a tanárok többsége tisztában van a veszélyekkel, és szívesen el is beszélget róla a diákjaival, de a jelenlegi oktatási rendszerben se idejük, se energiájuk nincs többre. Sok pedagógus pedig nem tudja, merjen-e politikai hírekről beszélni az iskolákban. ","shortLead":"Híreket szinte alig olvasnak, mégis napi több órát töltenek az internet előtt a magyar fiatalok, miközben szinte senki...","id":"20191128_Ki_a_felelos_ha_a_gyerek_elhiszi_hogy_Justin_Bieber_keresztbe_eszi_a_burritot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a3a177-ff30-4e40-a88a-faa361e151d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Ki_a_felelos_ha_a_gyerek_elhiszi_hogy_Justin_Bieber_keresztbe_eszi_a_burritot","timestamp":"2019. november. 28. 17:30","title":"Ki a felelős, ha a gyerek elhiszi, hogy Justin Bieber keresztbe eszi a burritót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85ba59d-d46c-4eb3-8acf-eb277444a900","c_author":"Kinder","category":"brandcontent","description":"A kis Gerhard Lang biztos nem hitte volna, hogy kedvenc szokása még egy londoni luxusáruházat is megihlet 150 évvel később. Pedig az adventi naptárat részben az ő türelmetlenségének köszönhetjük. De hogyan került bele csokoládé? ","shortLead":"A kis Gerhard Lang biztos nem hitte volna, hogy kedvenc szokása még egy londoni luxusáruházat is megihlet 150 évvel...","id":"20191121_Tudta_hogy_egy_turelmetlen_gyereknek_koszonhetjuk_az_adventi_kalendariumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e85ba59d-d46c-4eb3-8acf-eb277444a900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6500e3-1088-403e-822b-e1ddfbc665a1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191121_Tudta_hogy_egy_turelmetlen_gyereknek_koszonhetjuk_az_adventi_kalendariumot","timestamp":"2019. november. 28. 07:30","title":"Tudta, hogy egy türelmetlen gyereknek köszönhetjük az adventi kalendáriumot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait), az intézmény igazgatója, Máté Gábor hallgatott. Az ügy kirobbanása óta most adott először interjút, amelyben elmondja, hogy bár jogilag szabályszerűen jártak el, hogy a zaklató nevét nem hozták nyilvánosságra azonnal, emberileg hibázott. Azt is leszögezte, hogy egy ilyen ügy miatt nem fog lemondani, a színészek megbíznak benne.","shortLead":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait...","id":"20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1839e63a-cabe-4e9b-9081-bc2c6c77464d","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 27. 11:50","title":"Máté Gábor: Gothár Péter bajba sodorta a színházat és láthatóan engem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0827c6-7ef8-437a-9fc0-e77152ab7f1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár nap telt el az új Ford-modell hivatalos leleplezése óta, és a First Edition modellek máris mind gazdára találtak.","shortLead":"Alig pár nap telt el az új Ford-modell hivatalos leleplezése óta, és a First Edition modellek máris mind gazdára...","id":"20191128_villamgyorsan_elfogyott_az_elektromos_ford_mustang_suv_elso_szeriaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0827c6-7ef8-437a-9fc0-e77152ab7f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a12a548-7dc2-46a7-894f-afacf744d377","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_villamgyorsan_elfogyott_az_elektromos_ford_mustang_suv_elso_szeriaja","timestamp":"2019. november. 28. 11:21","title":"Villámgyorsan elfogyott az elektromos Ford Mustang SUV első szériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És E.T. újra hazatelefonál.","shortLead":"És E.T. újra hazatelefonál.","id":"20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e1eae3-41d7-4123-af26-5168426b6c47","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. november. 29. 08:50","title":"37 év után találkozik E.T. és Elliott egy bájos karácsonyi reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9de7ba5-fc08-4d5d-86ca-b59d8b404452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung belső ügyeire rálátó, így pontos információkkal szolgáló Ice Universe álnevet használó szivárogtató szerint nem egészen olyan lesz majd a Samsung Galaxy S11, amilyennek nemrég láthattuk.","shortLead":"A Samsung belső ügyeire rálátó, így pontos információkkal szolgáló Ice Universe álnevet használó szivárogtató szerint...","id":"20191128_samsung_galaxy_s11_kameraja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9de7ba5-fc08-4d5d-86ca-b59d8b404452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59e4413-688b-4b78-8cb2-0fbe4e09cbc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_samsung_galaxy_s11_kameraja","timestamp":"2019. november. 28. 19:03","title":"Tévednek a rajongók – üzeni a szivárogtató, aki tudja, milyen lesz a Galaxy S11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]