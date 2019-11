A telefon kijelzőjét egy okosképernyővé változtató újdonsággal bővíti az androidos telefonok tudását a Google. A fejlesztést nem előzte meg sajtótájékoztató vagy külön bejelentés, a Google egy Twitteren közzétett bejegyzésben jelezte, hogy mivel rukkolnak elő.

Az Ambient Mode nevű újdonságot bizonyos készülékeken már használni is lehet, azokon pedig, amelyiken működik, egy sor hasznos információ jeleníthető meg vele – de csak töltés közben. Aktiválni a zárképernyő bekapcsolás után lehet. Az app ilyenkor naptáreseményeket, időjárási adatokat és értesítéseket is megjelenít, illetve virtuális kapcsolók is láthatóvá válnak.

Ezek közt a jól ismert "ne zavarj" üzemmód, továbbá okosotthonos parancsok szerepelnek.

Az Ambient Mode használatához legalább Android 8.0-ra, illetve annál újabb rendszerverzióra van szükség. Az Ars Technica azt írja, a funkció szélesebb körben jövő héttől kezd elterjedni, de csak bizonyos Nokia, Sony, valamint többek közt Xiaomi modelleken. A fejlesztést táblagépekre is elkészítették, ám először a Lenovo Smart Tab M8 HD és Lenovo Yoga Smart Tab készülékeken fog működni.

A globális megjelenés időpontja nem ismert, és a Google szavai alapján egy ideig nem is lehet rá számítani. A cég amolyan kísérleti projektként tekint az ötletre, vagyis a fejlesztés még nem ért véget. Több hasznos widgetet most is elhelyezhetnek az androidosok a készülék zárképernyőjén, de ezek száma erősen korlátozott. A fejlesztés elsősorban ezek bővítését szolgálja.

