A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.

Nincs könnyű helyzetben a GameStar videojátékos újság magyarországi kiadása sem – röviden így összegezhetnénk a lap internetes oldalán vasárnap délután megjelent közleményt. Amely egyúttal őszinte vallomás is: az itthon 1999 októbere óta minden hónapban megjelenő magazin az olvasók segítségét kéri, hogy az utolsó magyar gamerlap jövőre is folytatni tudja tevékenységét.

Az újság konkurense – bár több tényező miatt inkább nevezzük sorstársnak –, a PC Guru bő egy hete jelentette be, hogy a magyar média- és lapviszonyok miatt nem tovább működni. Így a 27 éve rendszerint piacra kerülő újság most decemberben jelenik meg utoljára, cikkeiket ezután kizárólag online lehet majd elérni.

“Nem akarunk mutogatni semerre, részben talán mi is hibásak vagyunk, hiszen az utóbbi tíz évben fokozatosan kellett volna emelni az árat (ami állandósult, hiába nőtt minden költség), de tény, hogy ma Magyarországon a mindenféle teherrel, sarccal, extra költséggel szinte ellehetetlenítik a nyomtatott sajtót, amelynek eleve nyomdaköltséggel és komoly fenntartási díjjal kell számolnia” – írta a szerkesztőség nevében megfogalmazott búcsúlevelében Böjtös Gábor főszerkesztő.

A GameStar novemberi lapszáma. © Project/029

Hasonló negatívumokat találni a GameStar egyelőre figyelmeztető jelleggel kirakott hírében is. “(...) De egyszer elfogy a levegő, és nincs az a konok kitartás, megszorított nadrágszíj, amely képes volna az idők végtelenségéig ellensúlyozni a nyomtatott sajtó évről évre emelkedő költségeit úgy, hogy közben már több mint egy évtizede nem nyúltunk az árhoz”.

Jelen állás szerint GameStar magazin decemberi lapszáma az utolsó, ami megszokott formájában megjelenhet.

A lap szerkesztősége a tragikus hangvételű levél ellenére most még nem búcsúzik, mint fogalmaznak, az olvasók kezébe helyezik a sorsukat. “Amikor a PC Guru megírta búcsúlevelét, akkor már mi is azon gondolkodtunk, hogyan tovább. De nem akarjuk feladni harc nélkül” – írják a közleményben, amely egyben egy induló kampány első része.

”Kitartottunk a végsőkig, akkor is, amikor éveken át csak azt hallgattuk, hogy a print halott. Most az utolsó bástyák hullanak el éppen” – írták. A magyarországi GameStar további működéséhez 2500 új vagy meghosszabbított előfizetésre van szüksége a lapnak, amelyet egy online elérhető számlálóval is igyekeztek követhetővé tenni. A lap részéről úgy fogalmaznak: árat nem akarnak emelni, sem oldalszámot csökkenteni, mert nem ezt tartják helyesnek.

A magazint Magyarország mellett Csehországban is kiadják, illetve német változata is létezik. Az USA-ban szintén megpróbálták piacra dobni a lapot, de néhány hónap múlva elbukott, habár a vonatkozó weboldal még él. A GameStart Charles Glimm, Jörg Langer és Toni Schwaiger alapították. A magazinnak egy testvérlapja is van, a főleg konzoljátékokra fókuszáló GamePro.

Ha érdeklik a fejlemények, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.