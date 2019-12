Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","shortLead":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","id":"20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954eeed-5cff-4a72-be17-a13fef341690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","timestamp":"2019. december. 01. 17:07","title":"Itt a karácsonyi munkaerőhiány, már 400 ezret is lehet keresni raktárosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ő és utasa megsérült","shortLead":"A balesetben ő és utasa megsérült","id":"20191201_Ittasan_karambolozott_egy_15_eves_fiu_Zalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eca5074-eb40-46ba-9c89-81fb63f79c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_Ittasan_karambolozott_egy_15_eves_fiu_Zalaban","timestamp":"2019. december. 01. 10:01","title":"Ittasan karambolozott egy 15 éves fiú Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","shortLead":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","id":"20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c01e2-ad03-4fdb-aaf1-bf2fa8ad848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","timestamp":"2019. december. 01. 20:45","title":"Ezt a rendőrautót először saját maguknak kéne leinteni ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sikeres kísérletet hajtott végre az orosz hadsereg az új, Kinzsal típusú hiperszonikus rakétájával az Oroszországhoz tartozó Északi-sarkvidéken, ahol még sosem tesztelték ezt a fegyvert - írta szombaton az TASZSZ hírügynökség hadiipari forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Sikeres kísérletet hajtott végre az orosz hadsereg az új, Kinzsal típusú hiperszonikus rakétájával az Oroszországhoz...","id":"20191130_A_sarkvideken_teszteltek_az_orosz_hiperszonikus_raketat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a951cd-7841-46b2-861e-0972eca00de9","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_A_sarkvideken_teszteltek_az_orosz_hiperszonikus_raketat","timestamp":"2019. november. 30. 13:15","title":"A sarkvidéken tesztelték az orosz hiperszonikus rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518acf83-4dc7-49bb-8375-a27d9524847b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Húszéves fegyházbüntetés fenyegeti a 73 éves Bruce Bagley-t, mert a New Yorki korrupcióellenes ügyészség azzal vádolja, hogy a Miamiban oktató professzor dollármilliókat mosott tisztára Svájcban és az Egyesült Arab Emirátusokban. ","shortLead":"Húszéves fegyházbüntetés fenyegeti a 73 éves Bruce Bagley-t, mert a New Yorki korrupcióellenes ügyészség azzal vádolja...","id":"20191201_Aki_nem_csak_oktatta_penzt_mosott_a_penzmosast_tanito_professzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=518acf83-4dc7-49bb-8375-a27d9524847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a7c51e-0a52-45ea-8b7b-259e5faf4f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Aki_nem_csak_oktatta_penzt_mosott_a_penzmosast_tanito_professzor","timestamp":"2019. december. 01. 07:20","title":"Aki nem csak oktatta: pénzt mosott a pénzmosást tanító professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamionnak ütközött és meghalt egy motoros a kecskeméti elkerülőn, az utat teljes egészében lezárták a rendőrök.","shortLead":"Kamionnak ütközött és meghalt egy motoros a kecskeméti elkerülőn, az utat teljes egészében lezárták a rendőrök.","id":"20191130_Meghalt_egy_motoros_a_kecskemeti_elkerulo_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cb774e-2b04-4a63-b25a-c30cc2d865ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Meghalt_egy_motoros_a_kecskemeti_elkerulo_uton","timestamp":"2019. november. 30. 17:07","title":"Meghalt egy motoros a kecskeméti elkerülő úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Míg az Emmi azt próbálta hangsúlyozni, hogy a tanárok a béremelésért és nem a Fidesz ellen demonstrálnak, addig a tüntetők egészen mást mondtak. Videós riportunk a szombati pedagógustüntetésről.","shortLead":"Míg az Emmi azt próbálta hangsúlyozni, hogy a tanárok a béremelésért és nem a Fidesz ellen demonstrálnak, addig...","id":"20191130_Uzentek_a_tuntetesen_a_kormanynak_Szeretnenk_a_boomerek_szarvat_letorni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c07eef-7e58-4596-91e2-49c7b6e78959","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Uzentek_a_tuntetesen_a_kormanynak_Szeretnenk_a_boomerek_szarvat_letorni__video","timestamp":"2019. november. 30. 17:30","title":"Üzentek a tüntetésen a kormánynak: Szeretnénk a boomerek szarvát letörni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac73003-4014-4bbb-8372-61cfe998e30e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenkilenc halálos áldozata van a balesetnek.\r

","shortLead":"Tizenkilenc halálos áldozata van a balesetnek.\r

","id":"20191201_halalos_baleset_oroszorszag_sziberia_folyora_zuhant_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac73003-4014-4bbb-8372-61cfe998e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a2b6ca-f3cb-4626-9c23-2fa23a48a462","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_halalos_baleset_oroszorszag_sziberia_folyora_zuhant_busz","timestamp":"2019. december. 01. 21:50","title":"Befagyott folyóra zuhant egy busz Szibériában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]