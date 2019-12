Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább egy hónapig tartó munka senkinek sem tűnt fel menet közben.","shortLead":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább...","id":"20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdf531a-d7ad-4345-a318-a2273568bca1","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2019. december. 01. 20:15","title":"Gyalogsági ásóval vagy homokozólapáttal cselezték ki a határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","id":"20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af301ff-afc3-498d-b758-4db0e8009138","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. december. 02. 13:19","title":"Újra működik a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","shortLead":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","id":"20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec95e695-e200-4401-bda9-9a19b566617b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 15:25","title":"Újabb körözést adtak ki a vizes vébét szervező cég gazdasági vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cbb740-7a76-4aaf-9fdc-dd7f2bea76f0","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Dés László korábbi szövegírója nem vállalta el 1995-ben A dzsungel könyvét, helyette ugrott be Geszti Péter megírni a dalszövegeket. Ebből a véletlenből egy több mint két évtizedes barátság lett, és számos közös munka. Az alig két évig létező és iszonyú sikereket elérő Jazz+Az zenekart január 17-én egy koncert erejéig újra összerántják. Interjú a szerzőpárossal.","shortLead":"Dés László korábbi szövegírója nem vállalta el 1995-ben A dzsungel könyvét, helyette ugrott be Geszti Péter megírni...","id":"20191202_DesGeszti_Ez_nem_olyan_mint_egy_rossz_kapcsolat_ez_egy_nyitott_hazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cbb740-7a76-4aaf-9fdc-dd7f2bea76f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66a4304-4ce7-4e25-b550-e18ee14b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_DesGeszti_Ez_nem_olyan_mint_egy_rossz_kapcsolat_ez_egy_nyitott_hazassag","timestamp":"2019. december. 02. 14:40","title":"Dés-Geszti: „Ez nem olyan, mint egy rossz kapcsolat, ez egy nyitott házasság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy havi előfizetéses rendszert tervez bevezetni a fapados légitársaság. ","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy havi előfizetéses rendszert tervez bevezetni a fapados légitársaság. ","id":"20191203_wizz_air_torzsutas_kedvezmeny_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc945386-37eb-407e-a86f-64446dedc9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_wizz_air_torzsutas_kedvezmeny_elofizetes","timestamp":"2019. december. 03. 16:17","title":"Nagy meglepetésre készül a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","id":"20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af12f0-b394-4aad-9d4d-f6a009fe2da6","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","timestamp":"2019. december. 02. 09:11","title":"Vajna Tímea kipróbálná magát producerként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek szövegértésből, matematikából és természettudományakból, de legalább már nem romlott tovább a színvonal.","shortLead":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek...","id":"20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5728ce85-7774-4ce7-b945-0b7d31a79174","keywords":null,"link":"/elet/20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","timestamp":"2019. december. 03. 09:40","title":"PISA 2018: a magyar oktatás stabilan tartja az alacsony színvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már bérletet is lehet venni rajta.","shortLead":"Már bérletet is lehet venni rajta.","id":"20191203_mav_alkalmazas_berlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc954179-8045-4aa5-b590-6b5f1a50902e","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_mav_alkalmazas_berlet","timestamp":"2019. december. 03. 16:36","title":"Okosabb lett a MÁV alkalmazása, már bérletet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]