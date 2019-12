Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","shortLead":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","id":"20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86212f22-57ee-4c1e-9159-b7e55280cdbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","timestamp":"2019. december. 02. 11:27","title":"A kormány hadat üzent a feketézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","shortLead":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","id":"20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f1059-625f-4aa5-873c-6b7e73b3d9a8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","timestamp":"2019. december. 02. 21:40","title":"Albániai földrengés: magyar mérnökök és statikusok is segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7223ab4a-186b-4507-a265-86d9f61608af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több összecsapás is történt a rendőrök és a kormányellenes tüntetők között az éjszakába nyúló hongkongi megmozdulásokon, miután közel két hét viszonylagos nyugalmat követően vasárnap újra tízezrek vonultak utcára - olvasható a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán.","shortLead":"Több összecsapás is történt a rendőrök és a kormányellenes tüntetők között az éjszakába nyúló hongkongi...","id":"20191202_Tizezrek_vonultak_az_utcara_Hongkongban_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rendorokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7223ab4a-186b-4507-a265-86d9f61608af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32638866-dbee-49cf-a2c3-3239f159310c","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Tizezrek_vonultak_az_utcara_Hongkongban_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rendorokkel","timestamp":"2019. december. 02. 05:43","title":"Tízezrek vonultak az utcára Hongkongban, összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","shortLead":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","id":"20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e303d-7369-49e7-8227-d98ae2efc301","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","timestamp":"2019. december. 03. 05:34","title":"100 százalékos büntetővámmal fenyegetik az amerikaiak Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112ecff9-2096-4e24-b998-43f7683f93dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának egyik legfontosabb modellje ugyanott készül, ahol az elődei. ","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának egyik legfontosabb modellje ugyanott készül, ahol az elődei. ","id":"20191202_gyartasba_kerult_a_teljesen_uj_skoda_octavia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112ecff9-2096-4e24-b998-43f7683f93dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ace7ae-6485-45ea-ba61-ce4e0ccdb725","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_gyartasba_kerult_a_teljesen_uj_skoda_octavia","timestamp":"2019. december. 02. 09:21","title":"Máris gyártják a teljesen új Skoda Octaviát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191203_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc707a94-617b-4837-8b9a-0ec88b0d85b5","keywords":null,"link":"/360/20191203_Radar360","timestamp":"2019. december. 03. 08:00","title":"Radar360: A YouTube rászállt Trumpra, András herceg újabb slamasztikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.","shortLead":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai...","id":"20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d65d7-ead3-4edb-9ab5-148533cb5c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","timestamp":"2019. december. 03. 09:03","title":"Milyen téveje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","shortLead":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","id":"20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af40c011-ac25-46ae-9f8b-667cbf67acc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","timestamp":"2019. december. 01. 20:22","title":"Nyílt levélben tiltakoznak a kötelező iskolaérettségi szabályozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]