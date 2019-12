Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","shortLead":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","id":"20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e80745-7b17-4673-bb67-15fc74f100d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","timestamp":"2019. december. 02. 16:11","title":"Teherautó zuhant a Petőfi-laktanya elé, beállt Dél-Buda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","shortLead":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","id":"20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fa5346-2a5f-4349-88ee-986338aafc39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","timestamp":"2019. december. 03. 12:15","title":"A jegyét kérték, kést rántott egy férfi Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba2bd0e-49bc-47d9-a41b-44d0b0658847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök a város egyik nyomornegyedében belefutottak egy utcai partiba és összecsaptak annak résztvevőivel - közölték vasárnap brazil illetékesek.","shortLead":"Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök...","id":"20191202_Utcai_mulatsagba_menekultek_bunozok_Braziliaban_a_kaoszban_9en_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba2bd0e-49bc-47d9-a41b-44d0b0658847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f51e4f-0ed4-4829-95d8-914cf5e00ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Utcai_mulatsagba_menekultek_bunozok_Braziliaban_a_kaoszban_9en_meghaltak","timestamp":"2019. december. 02. 06:15","title":"Utcai mulatságba menekültek bűnözők Brazíliában, a káoszban 9-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal kell éves átlagban emelkedniük a budapesti használtlakás-áraknak, hogy ma megérje hitelt felvenni a vásárláshoz. Az eredmény meglepő, de jobban belegondolva tökéletesen érthető: évi 1,27 százalékos áremelkedés kompenzálja a teljes futamidő alatt kifizetendő kamatot. ","shortLead":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal...","id":"20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1d7ec9-59a7-4e13-b20f-f4a8039c8b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","timestamp":"2019. december. 03. 09:55","title":"Meglepődne, ha tudná, mennyit kell emelkednie a lakás árának, hogy kitermelje a hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","shortLead":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","id":"20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7754cd-f5cc-4c86-84aa-63cfca281d22","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","timestamp":"2019. december. 02. 21:25","title":"Donald Trump újabb médiumnak ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","id":"20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af12f0-b394-4aad-9d4d-f6a009fe2da6","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","timestamp":"2019. december. 02. 09:11","title":"Vajna Tímea kipróbálná magát producerként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0141cd60-bdc9-4400-8d73-e5aeffad0a8d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon a születéskor várható élettartam a brazilokéval és a mexikóiakéval van versenyben. ","shortLead":"Magyarországon a születéskor várható élettartam a brazilokéval és a mexikóiakéval van versenyben. ","id":"201948_szuleteskor_varhato_elethossz_versenyben_abrazilokkal_es_amexikoiakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0141cd60-bdc9-4400-8d73-e5aeffad0a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f4499e-d59a-4355-89f6-9b091db2f252","keywords":null,"link":"/360/201948_szuleteskor_varhato_elethossz_versenyben_abrazilokkal_es_amexikoiakkal","timestamp":"2019. december. 02. 13:00","title":"Aki sokáig szeretne élni, nem itthon van ehhez a legjobb helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]