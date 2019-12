Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben a felhasználók. Filmekből és könyvekből sincs hiány.","shortLead":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben...","id":"20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fd4f8-0944-4d62-9d5d-6abb58b888f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","timestamp":"2019. december. 04. 15:03","title":"Itt vannak a legjobbak: ezekért voltak oda idén az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 7,2 százalékkal nőtt az átlagos reáljövedelem, de a gyerekvállalás még mindig szegénységi kockázat, a 65 évnél idősebbeknek pedig kevesebb pénzük van, mint 2017-ben, pedig a kormány a nyugdíjak reálértékének növekedéséről beszél. Közzétette a KSH A háztartások életszínvonala 2018 című kiadványát, ennek a legfontosabb megállapításait tekintettük át.","shortLead":"Egy év alatt 7,2 százalékkal nőtt az átlagos reáljövedelem, de a gyerekvállalás még mindig szegénységi kockázat, a 65...","id":"20191203_ksh_haztartasok_eletszinvonala_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d6d173-1164-47ca-91ea-e23abe72db11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_ksh_haztartasok_eletszinvonala_2018","timestamp":"2019. december. 03. 17:45","title":"A bérek ugyan nőnek, de a nyugdíjasok rosszabbul élnek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","shortLead":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","id":"20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc360a6-a7ea-4eb2-8e17-53c86ef7d629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","timestamp":"2019. december. 04. 07:42","title":"Kiengedik az előzetesből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5a3d28-ce4b-4b20-aaa9-f9676531b70f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sir Roger Scruton magyar állami kitüntetést kapott.","shortLead":"Sir Roger Scruton magyar állami kitüntetést kapott.","id":"20191203_orban_viktor_kituntetes_filozofus_illegalis_migracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5a3d28-ce4b-4b20-aaa9-f9676531b70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926762f2-2227-477b-b18e-35535033dbd0","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_orban_viktor_kituntetes_filozofus_illegalis_migracio","timestamp":"2019. december. 03. 17:36","title":"Orbán kitüntetést vitt a filozófusnak, aki szerinte előre látta az illegális migráció veszélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá az IT-cégre, mert jövőre több százmilliárd forint értékű informatikai pályázatot írnak majd ki, amit vélhetően ezen a részvénytársaságon keresztül is szeretnének besöpörni.","shortLead":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá...","id":"20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28055bab-ee4a-46c3-99d7-4f5a5a4195fc","keywords":null,"link":"/360/20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Volt belügyes tisztek az informatikai guruként feléledő Est Média körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","shortLead":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","id":"20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86346655-a037-4422-8803-fe09052a9aac","keywords":null,"link":"/elet/20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","timestamp":"2019. december. 03. 13:53","title":"Orbán Viktor is megkóstolta az Erős Pistá-s szaloncukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már bérletet is lehet venni rajta.","shortLead":"Már bérletet is lehet venni rajta.","id":"20191203_mav_alkalmazas_berlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc954179-8045-4aa5-b590-6b5f1a50902e","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_mav_alkalmazas_berlet","timestamp":"2019. december. 03. 16:36","title":"Okosabb lett a MÁV alkalmazása, már bérletet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","shortLead":"A szakemberek a megrongálódott épületek állapotfelmérését végzik majd.","id":"20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d17f06d-2783-4a68-845f-db9b8a8984c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f1059-625f-4aa5-873c-6b7e73b3d9a8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Albaniai_foldrenges_magyar_mernokok_es_statikusok_is_segitenek","timestamp":"2019. december. 02. 21:40","title":"Albániai földrengés: magyar mérnökök és statikusok is segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]