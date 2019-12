Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudósok szerint a tenger alatti adatkábeleket kiválóan lehetne használni szeizmométerként, az eljárással azonban egyelőre van egy kis probléma.","shortLead":"Az amerikai tudósok szerint a tenger alatti adatkábeleket kiválóan lehetne használni szeizmométerként, az eljárással...","id":"20191203_foldrenges_tenger_alatti_kabel_szeizmometer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ba74b4-3fdb-4553-9ed2-9b06ab52d81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_foldrenges_tenger_alatti_kabel_szeizmometer","timestamp":"2019. december. 03. 12:03","title":"Kitalálták a tudósok, hogyan lehetne még pontosabban jelezni a földrengéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös polgármester-jelöltjét. A jelölt a szerződések átvizsgálását és elszámoltatást ígér.","shortLead":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös...","id":"20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038ce96b-0ca3-4159-9e7e-fba5723ba3be","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Pollreisz Balázs ellenzéki jelölt: Győr tele van mocsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sikkasztás miatt emelt vádat a Komlói Járási Ügyészség egy nő ellen, aki társasházak közös képviselőjeként több mint 170 millió forintos kárt okozott öt év alatt – közölte a Baranya megyei főügyész szerdán.","shortLead":"Sikkasztás miatt emelt vádat a Komlói Járási Ügyészség egy nő ellen, aki társasházak közös képviselőjeként több mint...","id":"20191204_170_millio_forintot_sikkasztott_egy_kozos_kepviselo_Komlon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3eca03-3340-4bc6-9c3a-f1a40c5cfa16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_170_millio_forintot_sikkasztott_egy_kozos_kepviselo_Komlon","timestamp":"2019. december. 04. 10:35","title":"170 millió forintot sikkasztott egy közös képviselő Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a harmadik csoportmeccsén. A szövetségi kapitány szerint apró dolgok döntöttek az ellenfél javára.","shortLead":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692f93d-ffec-4061-88fb-863b760706e7","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","timestamp":"2019. december. 03. 10:59","title":"Rasmussen a vereség után: Nem azt játszottuk, amit tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a1a872-76cc-42c1-beb8-8849217a7135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A középdöntőhöz elég lenne egy pontot szerezni Románia ellen. ","shortLead":"A középdöntőhöz elég lenne egy pontot szerezni Románia ellen. ","id":"20191204_Noi_kezilabdavb_gyozott_es_meg_tovabbjuthat_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a1a872-76cc-42c1-beb8-8849217a7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d4d4ea-9895-4218-8bfc-37131104607d","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Noi_kezilabdavb_gyozott_es_meg_tovabbjuthat_Magyarorszag","timestamp":"2019. december. 04. 13:17","title":"Női kézilabda-vb: győzött és még továbbjuthat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet egy évig tartó kutatómunkát végzett, állítják, a parlament összetétele nem tükrözi teljesen a választói akaratot.","shortLead":"Egy civil szervezet egy évig tartó kutatómunkát végzett, állítják, a parlament összetétele nem tükrözi teljesen...","id":"20191204_orban_viktor_ketharmad_fidesz_civil_szervezet_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4764cb-1054-4d27-96ed-76ba2ed08b64","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_orban_viktor_ketharmad_fidesz_civil_szervezet_kutatas","timestamp":"2019. december. 04. 08:57","title":"Egy szervezet szerint csalás nélkül nem lett volna kétharmada Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korlátozások és szakaszos lezárások lesznek az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton szerda, csütörtök és péntek éjszaka egy extrém méretű, a gönyűi kikötőből Tiszaújvárosba tartó, vegyipari tornyot szállító járműszerelvény haladása miatt.","shortLead":"Korlátozások és szakaszos lezárások lesznek az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton szerda...","id":"20191204_Harom_autopalyat_is_lezarnak_egy_70_meteres_vegyipari_torony_szallitasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9536e7a3-1274-405b-a9e9-470cd7fb1964","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Harom_autopalyat_is_lezarnak_egy_70_meteres_vegyipari_torony_szallitasa_miatt","timestamp":"2019. december. 04. 16:45","title":"Három autópályát is lezárnak egy 70 méteres vegyipari torony szállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik nemzetközi versenyen magyarokat is díjaztak.","shortLead":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik...","id":"20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a92d5-3ce2-4ffb-8f28-2c500b2cf711","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","timestamp":"2019. december. 04. 14:03","title":"Díjat nyertek magyar mikrobiológusok a baktériumból készült festményeikkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]