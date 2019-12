Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d26830b-1d49-43e1-b5ff-e35e4dd33d9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tanulékonyak és meglepően jó hosszú távú memóriájuk van az óriásteknősöknek, és csoportosan gyorsabban sajátítanak el dolgokat – derítették ki a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói és a bécsi Schönbrunni Állatkert szakemberei az Animal Cognition című tudományos folyóiratban bemutatott Alábecsült óriások című tanulmányukban.","shortLead":"Tanulékonyak és meglepően jó hosszú távú memóriájuk van az óriásteknősöknek, és csoportosan gyorsabban sajátítanak el...","id":"20191204_oriasteknos_kiserlet_memoria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d26830b-1d49-43e1-b5ff-e35e4dd33d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317f840d-7503-4b35-af04-ab5d8036da52","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_oriasteknos_kiserlet_memoria","timestamp":"2019. december. 04. 22:11","title":"Rájöttek, hogy elképesztő az óriásteknősök hosszú távú memóriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett Jakupcsek Gabriellának árult el részletek arról az estéről, amikor a katona exe szinte a felismerhetetlenségig megverte.","shortLead":"Orosz Bernadett Jakupcsek Gabriellának árult el részletek arról az estéről, amikor a katona exe szinte...","id":"20191203_Reszletesen_elmeselte_a_bujaki_no_hogyan_bantalmaztak_a_panzioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59484174-411e-476d-9291-e6118df03a6b","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Reszletesen_elmeselte_a_bujaki_no_hogyan_bantalmaztak_a_panzioban","timestamp":"2019. december. 03. 07:50","title":"Részletesen elmesélte a bujáki nő, hogyan bántalmazták a panzióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7ffb8f-ca08-44f7-810b-60b2df868c36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon milyen íze van a gyapjútojásnak?","shortLead":"Vajon milyen íze van a gyapjútojásnak?","id":"20191204_Hogyan_kell_gyapjubol_reggelit_fozni_Szuper_kis_videon_mutatja_be_egy_muvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd7ffb8f-ca08-44f7-810b-60b2df868c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99acbc48-b39b-4928-8f7a-76ba7a70013c","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Hogyan_kell_gyapjubol_reggelit_fozni_Szuper_kis_videon_mutatja_be_egy_muvesz","timestamp":"2019. december. 04. 12:05","title":"Hogyan kell gyapjúból reggelit főzni? Szuper kis videón mutatja be egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.","shortLead":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai...","id":"20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d65d7-ead3-4edb-9ab5-148533cb5c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","timestamp":"2019. december. 03. 09:03","title":"Milyen tévéje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e40c666-1377-416f-ab43-2bca8fec0be0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két és fél évre börtönbe küldtek egy férfit, aki igazán kreatív módon próbált kitörni az adósságspirálból.","shortLead":"Két és fél évre börtönbe küldtek egy férfit, aki igazán kreatív módon próbált kitörni az adósságspirálból.","id":"20191203_jeghideg_gyumolcsleves_szabadalom_csalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e40c666-1377-416f-ab43-2bca8fec0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936e550e-7e80-401b-af2a-280e9bb4c926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_jeghideg_gyumolcsleves_szabadalom_csalo","timestamp":"2019. december. 03. 09:15","title":"Jéghideg gyümölcsleves szabadalmára kapott milliókat egy csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","id":"20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8594ac-9e84-4fdc-8d23-207635f0b987","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","timestamp":"2019. december. 03. 14:12","title":"Több ezer dolgozóját rúgja ki három év alatt az UniCredit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 7,2 százalékkal nőtt az átlagos reáljövedelem, de a gyerekvállalás még mindig szegénységi kockázat, a 65 évnél idősebbeknek pedig kevesebb pénzük van, mint 2017-ben, pedig a kormány a nyugdíjak reálértékének növekedéséről beszél. Közzétette a KSH A háztartások életszínvonala 2018 című kiadványát, ennek a legfontosabb megállapításait tekintettük át.","shortLead":"Egy év alatt 7,2 százalékkal nőtt az átlagos reáljövedelem, de a gyerekvállalás még mindig szegénységi kockázat, a 65...","id":"20191203_ksh_haztartasok_eletszinvonala_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d6d173-1164-47ca-91ea-e23abe72db11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_ksh_haztartasok_eletszinvonala_2018","timestamp":"2019. december. 03. 17:45","title":"A bérek ugyan nőnek, de a nyugdíjasok rosszabbul élnek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]